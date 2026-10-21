Tình hình bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) được kiểm soát tốt, không ghi nhận ca mắc mới từ ngày 17/10. Ngành y tế tiếp tục theo dõi người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Kiểm soát tốt chùm ca bệnh não mô cầu

Từ ngày 14 đến 16/10/2026, Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) ghi nhận 4 ca mắc bệnh não mô cầu, trong đó 1 trường hợp tử vong ngày 14/10. Ba trường hợp còn lại đang được kiểm soát tốt.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nhờ triển khai các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt. Môi trường học đường bảo đảm an toàn, việc dạy và học có thể duy trì bình thường.

Tính đến sáng 19/10, từ ngày 17/10, Thành phố chưa ghi nhận ca mắc mới. Có 2.031 học sinh và nhân sự nhà trường đã uống kháng sinh dự phòng; 177 người tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi sức khỏe đến hết ngày 25/10.

Chủ động phòng ngừa bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu có thể diễn biến nhanh, với các dấu hiệu như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Người dân cần chủ động tiêm vắc xin theo khuyến cáo, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, học tập; thực hiện các biện pháp phòng bệnh và dự phòng kháng sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Mời quý độc giả tìm hiểu thêm thông tin về bệnh não mô cầu và các biện pháp phòng ngừa tại Cổng thông tin điện tử Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx