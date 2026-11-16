CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Từ năm 2027, người lao động cần biết về tiền đóng BHXH và lương hưu

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Năm 2027, lương tối thiểu vùng tăng nhưng mức đóng BHXH không tự động tăng theo. Mức đóng và lương hưu của người lao động có thể bị ảnh hưởng.

Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mức sàn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động cũng tự động tăng theo.

Từ năm 2027, người lao động cần biết về tiền đóng BHXH và lương hưu - Ảnh 1.

Từ 1/1/2027, hàng triệu người lao động cần biết về tiền đóng BHXH và lương hưu (Ảnh: Hải Nguyễn)

Theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 399/2026/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định.

Đáng chú ý, mức thấp nhất để đóng BHXH bắt buộc được xác định theo mức tham chiếu, không phải theo mức lương tối thiểu vùng. Vì vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, mức sàn đóng BHXH sẽ không tự động thay đổi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải rà soát và điều chỉnh tiền lương cho người lao động để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Khi nào mức đóng BHXH tăng?

Mặc dù mức đóng BHXH không tự động tăng theo lương tối thiểu vùng, nhưng trên thực tế, mức đóng có thể thay đổi trong các trường hợp sau:

Tăng do điều chỉnh lương thực tế: Khi lương tối thiểu vùng tăng, nếu doanh nghiệp phải nâng mức lương theo công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động để đáp ứng quy định mới, và khoản tiền tăng thêm này nằm trong cấu phần tiền lương tính đóng BHXH, thì mức đóng BHXH thực tế của người lao động sẽ tăng.

Ảnh hưởng đến mức hưởng: Khi căn cứ đóng BHXH thực tế tăng lên, mức hưởng của một số chế độ BHXH (như ốm đau, thai sản, hưu trí,...) được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ có xu hướng tăng theo tùy thuộc vào quá trình đóng và công thức tính của từng nơi.

Đóng BHXH cao hơn có giúp tăng lương hưu?

Mức lương hưu hằng tháng được xác định dựa trên tỉ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, trong đó số năm tham gia BHXH cũng đóng vai trò quan trọng.

Do đó, nếu người lao động có mức tiền lương đóng BHXH cao hơn và thời gian tham gia phù hợp, mức lương hưu khi về già có thể được cải thiện.

Người lao động cần lưu ý, việc tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2027 không làm thay đổi tự động mức đóng BHXH. Tuy nhiên, nếu tiền lương thực tế được điều chỉnh tăng và thuộc diện tính đóng BHXH, quyền lợi về các chế độ bảo hiểm, trong đó có lương hưu, cũng có thể được cải thiện.

Nguồn: Báo Lao động

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo cài đặt 'thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử'

Cảnh báo lừa đảo cài đặt 'thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử'

Cơ quan Công an cảnh báo thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến và có nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã dùng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ BHXH hoặc cán bộ chính quyền địa phương.

Tra cứu bảo hiểm xã hội thuận tiện hơn bằng số căn cước

Tra cứu bảo hiểm xã hội thuận tiện hơn bằng số căn cước

(HTV) - Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân, số căn cước được sử dụng thay mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) trên các phần mềm nghiệp vụ. Tại TP. Hồ Chí Minh, khoảng 99,5% dữ liệu người tham gia đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 23:22 15/11/2026

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên trong chiều nay (15/11) với những màn so tài hấp dẫn ở bộ môn Bowling.

Bán đảo Istria là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới

Thế giới 18:51 15/11/2026

(HTV) - Bán đảo Istria ở Croatia vừa đánh dấu cột mốc lần thứ 10 được vinh danh là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới.

Kết nối nguồn tin chính thống, phát huy sức sáng tạo của cộng đồng nội dung số

Xã hội 15:25 15/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số, hướng đến xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Xem thêm