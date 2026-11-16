Từ năm 2027, người lao động cần biết về tiền đóng BHXH và lương hưu

Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mức sàn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động cũng tự động tăng theo.

Từ 1/1/2027, hàng triệu người lao động cần biết về tiền đóng BHXH và lương hưu (Ảnh: Hải Nguyễn)

Theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 399/2026/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định.

Đáng chú ý, mức thấp nhất để đóng BHXH bắt buộc được xác định theo mức tham chiếu, không phải theo mức lương tối thiểu vùng. Vì vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, mức sàn đóng BHXH sẽ không tự động thay đổi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải rà soát và điều chỉnh tiền lương cho người lao động để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Khi nào mức đóng BHXH tăng?

Mặc dù mức đóng BHXH không tự động tăng theo lương tối thiểu vùng, nhưng trên thực tế, mức đóng có thể thay đổi trong các trường hợp sau:

Tăng do điều chỉnh lương thực tế: Khi lương tối thiểu vùng tăng, nếu doanh nghiệp phải nâng mức lương theo công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động để đáp ứng quy định mới, và khoản tiền tăng thêm này nằm trong cấu phần tiền lương tính đóng BHXH, thì mức đóng BHXH thực tế của người lao động sẽ tăng.

Ảnh hưởng đến mức hưởng: Khi căn cứ đóng BHXH thực tế tăng lên, mức hưởng của một số chế độ BHXH (như ốm đau, thai sản, hưu trí,...) được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ có xu hướng tăng theo tùy thuộc vào quá trình đóng và công thức tính của từng nơi.

Đóng BHXH cao hơn có giúp tăng lương hưu?

Mức lương hưu hằng tháng được xác định dựa trên tỉ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, trong đó số năm tham gia BHXH cũng đóng vai trò quan trọng.

Do đó, nếu người lao động có mức tiền lương đóng BHXH cao hơn và thời gian tham gia phù hợp, mức lương hưu khi về già có thể được cải thiện.

Người lao động cần lưu ý, việc tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2027 không làm thay đổi tự động mức đóng BHXH. Tuy nhiên, nếu tiền lương thực tế được điều chỉnh tăng và thuộc diện tính đóng BHXH, quyền lợi về các chế độ bảo hiểm, trong đó có lương hưu, cũng có thể được cải thiện.

Nguồn: Báo Lao động