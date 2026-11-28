Nhiều nhà dân ở xã Thiện Tín bị nước lũ bủa vây. Ảnh: TTXVN

Tại xã Thiện Tín, đến sáng 28/11, mưa lớn làm 1.115 nhà dân tại 7/10 thôn bị ngập trong nước. Trong đó, khu vực khu dân cư Thôn Phú Thọ đang bị ngập sâu từ 0,8 - 1,2m cô lập hoàn toàn 540 hộ dân. UBND xã Thiện Tín đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức chốt chặn tại các vị trí cầu ngập sâu như: Cầu Sa thôn Phú Lâm Đông, cầu Phú Thọ thôn Phú Thọ, cầu Đồng Giữa trên tuyến đường Tỉnh ĐT.624C, không cho người và phương tiện qua lại khi nước ngập sâu, chảy xiết.

Chủ tịch UBND xã Thiện Tín Phạm Quốc Vương thông tin, bên cạnh hàng chục vị trí ngập lụt, tại khu vực chân đèo Đá Chát tỉnh lộ 624 xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 20m, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực; do nước chảy xiết bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn vẫn đang tiếp diễn, tình trạng sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân sinh sống trong khu vực. UBND xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo hai bên đầu các vị trí sạt lở, chủ động di dời người dân vùng xung yếu, tuy nhiên do mưa lớn, các vị trí nguy hiểm này tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang di dời người già yếu đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN

Tại hai xã Nghĩa Giang, Phước Giang mưa lớn nước dâng cao đang gây ngập cục bộ một số khu dân cư, độ sâu ngập 1m. Cụ thể, tại khu vực cầu An Tráng (thôn An Sơn, xã Nghĩa Gian, đoạn đường qua cầu bị ngập với chiều dài khoảng 40 m, độ sâu ngập khoảng 1m. Đoạn đường nối cao tốc đi phường Nghĩa Lộ qua xóm Nghĩa Bình, thôn An Long bị ngập khoảng 100m, độ sâu ngập khoảng 1 - 1,5m, cô lập 170 hộ. UBND xã Nghĩa Giang đã thông tin, tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống, sản xuất ven sông chủ động theo dõi tình hình; di chuyển người, tài sản và vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm khi mưa lớn, nước dâng cao.

Khu vực cầu Chui, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn ngập sâu, người dân chưa thể qua lại. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ thông tin, mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông trên địa bàn đang lên nhanh, gây ngập sâu nguy hiểm tại nhiều khu vực. Cụ thể, mực nước lên cao gây ngập sâu từ 1 - 1,7m tại các thôn Kim Thành, Long Bàng, Đông Trúc Lâm, Bình Lâm, Kim Bàng, hiện có 533 hộ chị nước lũ chia cắt. Đến sáng nay, UBND xã đã huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ di dời 20 hộ dân già yếu đến nơi an toàn.

Khu dân cư thuộc tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Mực nước trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đang lên cao trên mức báo động 3 là 0,09m. Nước lũ trên trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 5,25m, dưới mức báo động 3 là 0,25m. Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn nước ngập sâu, sạt lở nhiều tuyến đường. Hiện các tuyến giao thông đang được lực lượng chức năng cấm đường gồm: Quốc lộ 24 đoạn Km32+090, tuyến ĐT 628 đoạn cầu Sơn Kỳ, Km 11+430 và Km14+400; tuyến ĐT 624 đoạn Km17+700, Km23+400 và Km15+150.

Tuyến đường dẫn vào xóm Nghĩa Bình, thôn An Long, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu gây chia cắt. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân lưu ý người dân tuyệt đối không lưu thông qua các khu vực đã giăng dây, có biển cấm, khu vực ngập sâu hoặc có nước chảy xiết để đảm bảo an toàn, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong điều kiện diễn biến thời tiết.

Nguồn: TTXVN