Công tác đền ơn đáp nghĩa và tìm kiếm kỷ vật chiến tranh tại TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong đó, khu vực Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục là trọng điểm khai quật của các lực lượng vũ trang thành phố.

Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim

Khối lượng đất đá đồ sộ trong đợt quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Cụ thể, chỉ tính riêng trong ngày 11/11/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phải xử lý khối lượng đất đá khổng lồ lên tới hơn 630 m³. Đồng thời, để đảm bảo tiến độ mở rộng phạm vi tại Khu B, đơn vị đã huy động tối đa hệ thống cơ giới bao gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn chuyên dụng.

Máy móc cơ giới và sức người được huy động tối đa để xử lý hàng trăm khối đất đá mỗi ngày, phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Nhờ đó, ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc thêm 02 bộ hài cốt mới, đưa đợt 2 (từ 15/10 đến 11/11) lên con số 281 bộ hài cốt đơn.

Kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Thực tế, quá trình khai quật tại đây được chia làm nhiều đợt tiến công khoa học. Do vậy, toàn bộ 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Đợt 1 đã được tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng theo đúng quy định.

Quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành cẩn trọng, khoa học nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của các di vật và hài cốt

Chi tiết dữ liệu 1.012 hài cốt liệt sĩ được cất bốc

Đặc biệt, dữ liệu tổng hợp từ ngày 23/6/2026 đến nay cho thấy quy mô chôn cất lịch sử rất lớn tại khu vực này. Chi tiết hơn, các lực lượng đã phát hiện và quy tập thành công tổng cộng 1.012 hài cốt liệt sĩ, được phân bổ cụ thể như sau:

Hài cốt phát hiện đơn lẻ: Ghi nhận 979 bộ nằm rải rác trong toàn bộ dự án.

Hài cốt tại hố tập thể: Ghi nhận 33 bộ nằm tại 08 vị trí (gồm 02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).

Hài cốt có di vật kèm theo: Ghi nhận 371 bộ, tạo cơ sở và manh mối đặc biệt quan trọng cho công tác xác định danh tính sau này.

Mặt khác, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ phía Bộ Tư lệnh Thành phố. Bởi lẽ, kết quả này không chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ quân sự, mà còn trực tiếp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng bằng hệ thống cơ giới chuyên dụng

Những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng vũ trang thành phố đang đẩy nhanh tiến độ dự án. Nhờ vậy, thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước có thêm niềm tin vững chắc vào hành trình đưa các anh hùng sớm trở về đất mẹ.



