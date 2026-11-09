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Đời sống

Ngày 9/11, đã quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 9/11/2026, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 2 bộ kèm di vật. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây đã lên đến 1.005.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm và huy động các phương tiện cơ giới phục vụ nhiệm vụ.

Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.
Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.
Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 9/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại khu vực tìm kiếm.

Phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số lên 1.005

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 9/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10/2026, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 9/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6/2026 đến hết ngày 9/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.005, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Trong số này, 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng hiện vẫn đang được các lực lượng duy trì, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B với tinh thần trách nhiệm cao.

Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.
Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.
Ngày 9/11, đã quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 7.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Việc phát hiện thêm các hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định những nỗ lực bền bỉ của lực lượng làm nhiệm vụ trong hành trình tìm kiếm, quy tập những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đây không chỉ là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


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