Nguồn: Báo Tin tức
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản.
Tin liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Meiko
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Tập đoàn Meiko.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.
Có thể bạn sẽ thích
HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanhVăn hóa - Giải trí 19:02 10/11/2026
(HTV) - Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV.
Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễnShow nổi bật 16:00 10/11/2026
"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở "Bạch Hải Đường" với sự tham gia của NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân, Thanh Đồng, Dũng Nhí, Giải Tư CVVC 2013 Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Chuông bạc 2025 Hà Như, Chuông bạc 2026 Ngân Huyền...
Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy LạpThế giới 19:03 10/11/2026
(HTV) - Tại Athens, Hy Lạp, một sân khấu đặc biệt đang mang đến góc nhìn mới về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hơn 100 người cao tuổi cùng tham gia biểu diễn, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần học hỏi không ngừng, bất kể tuổi tác.
Lịch thi đấu quần vợt nữ gây tranh cãi sau khi Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals 2026Thể thao 16:00 10/11/2026
Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) vừa lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu quần vợt dày đặc sau khi tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina phải từ bỏ giải WTA Finals vì vấn đề sức khỏe, làm dấy lên tranh cãi về sự quá tải của các vận động viên.
Email:
Mã xác nhận: