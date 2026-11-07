Ngày 7/11, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đã tìm kiếm, quy tập 999 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 7/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10/2026, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 7/11, đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 7/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 268 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 62 bộ kèm di vật.

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6/2026 đến hết ngày 7/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 999 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 369 bộ kèm di vật.

Trong số này, 966 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thể hiện đạo lý tri ân

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực tìm kiếm, quy tập mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Việc kiên trì thực hiện nhiệm vụ tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



