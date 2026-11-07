CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Ngày 7/11, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 7/11/2026, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 5 bộ kèm di vật. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây đã lên đến 999.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.
Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đã tìm kiếm, quy tập 999 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 7/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10/2026, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 7/11, đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 7/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 268 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 62 bộ kèm di vật.

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6/2026 đến hết ngày 7/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 999 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 369 bộ kèm di vật.

Trong số này, 966 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thể hiện đạo lý tri ân

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.
Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.
Ngày 7/11, quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực tìm kiếm, quy tập mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Việc kiên trì thực hiện nhiệm vụ tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tin liên quan

Ngày 26/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 842

Ngày 26/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 842

(HTV) - Ngày 26/10, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 1 bộ hài cốt có di vật kèm theo, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 842.

Ngày 17/10, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 764

Ngày 17/10, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 764

(HTV) - Ngày 17/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 764.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Thế giới 22:39 06/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 20:02 06/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Dự báo thời tiết ngày 7/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3

Đời sống 22:32 06/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 7/11/2026, TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức đi vào hoạt động

Thể thao 21:00 06/11/2026

(HTV) - Sáng ngày 6/11/2026, tại tòa nhà VOH – Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương.

Xem thêm