50 năm vun đắp các thế hệ nghệ sĩ

Không gian trưng bày tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên tham quan

Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh là dịp để các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên cùng nhìn lại chặng đường gắn bó với sự nghiệp đào tạo nghệ thuật.

Sự trở về của các nghệ sĩ gạo cội mang đến nhiều cảm xúc, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa những người đã dành tâm huyết cho Nhà trường qua nhiều giai đoạn. Với Nghệ sĩ Ưu tú Ca Lê Hồng - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu 2, đây cũng là dịp gặp lại những gương mặt thân quen và gửi gắm kỳ vọng đến thế hệ nghệ sĩ tương lai.

Từ những cơ sở đào tạo sân khấu, điện ảnh ban đầu, Nhà trường từng bước phát triển, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật, đóng góp cho đời sống văn hóa của đất nước.

Tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng tài năng trẻ

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Bên cạnh việc tri ân các thế hệ đi trước, lễ kỷ niệm còn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giảng viên và trách nhiệm của sinh viên trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đào tạo nghệ thuật.

Những chia sẻ từ giảng viên, sinh viên và các nghệ sĩ tại buổi lễ thể hiện sự gắn bó với Nhà trường, niềm tự hào về hành trình đã qua và kì vọng vào lực lượng sáng tạo trẻ. Trong đó, việc giữ gìn những giá trị nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn là những yếu tố quan trọng để các thế hệ tiếp tục đóng góp cho sân khấu, điện ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi gắm kì vọng đến sinh viên, khuyến khích thế hệ trẻ phát huy năng lực, trách nhiệm và đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo nghệ thuật

Trao bằng khen ghi nhận những đóng góp cho Nhà trường

Tại lễ kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân. Đồng thời, Công đoàn cơ sở Nhà trường đón nhận Cờ truyền thống nhân kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển.

Những hình thức khen thưởng là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp cho hoạt động của Nhà trường. Qua đó, tiếp thêm động lực để đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật mới.

Nửa thế kỉ phát triển là dấu mốc để Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời hướng đến chặng đường tiếp theo với nhiệm vụ đào tạo các thế hệ nghệ sĩ, người làm nghề có năng lực, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.