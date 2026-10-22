Sự kiện đánh dấu mốc lịch sử nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo - một cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập hàng đầu khu vực phía Nam trong bối cảnh phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và công nghệ số.

Nửa thế kỷ trao truyền tình yêu sân khấu, điện ảnh

Tiền thân là Trường Nghệ thuật Sân khấu II (thành lập năm 1976) và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1977), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã trải qua quá trình dài nỗ lực vượt khó, không ngừng khẳng định và nâng cao chất lượng đào tạo. Ngày 10/7/1998, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nối những thành tựu đó, ngày 13/10/2009, cơ sở giáo dục này chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg, mở ra một chương mới trong công tác đào tạo khối ngành nghệ thuật tại khu vực phía Nam.

Các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, các văn nghệ sĩ là cựu sinh viên cùng hội ngộ, nhìn lại hành trình vẻ vang của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Ngân Hà)

Trải qua 50 năm, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà giáo và cán bộ chuyên môn tài năng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đời sống nghệ thuật và văn hóa Việt Nam.

PGS. TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, nhấn mạnh định hướng đào tạo nghệ thuật gắn liền với công nghiệp văn hóa và công nghệ số (Ảnh: Ngân Hà)

Tại Lễ kỷ niệm, TS. Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng đọc toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Nhà trường. Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "50 năm là hành trình đầy ý nghĩa của những người thầy đã dành cả cuộc đời mình để trao truyền tình yêu nghệ thuật, bền bỉ vun đắp tài năng và nhân cách, nâng đỡ những bước chân đầu tiên, những khuôn hình đầu tiên và những khát vọng sáng tạo của nhiều thế hệ sinh viên trên con đường nghệ thuật".

Đào tạo sân khấu, điện ảnh gắn với công nghiệp văn hóa và công nghệ số

Dấu mốc 50 năm không chỉ tổng kết một chặng đường lịch sử mà còn đặt ra những đòi hỏi mới trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh chính thức được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Yêu cầu này đòi hỏi sự gắn kết sâu sắc giữa giáo dục nghệ thuật với thực tiễn sản xuất và hệ sinh thái sáng tạo đương đại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương những thành tựu của Nhà trường trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị dân tộc và tiếp thu nghệ thuật hiện đại. Thứ trưởng định hướng: "Tôi mong nhà trường tiếp tục mạnh dạn đổi mới cách dạy, cách học, cách làm nghề, lấy chất lượng người học và đặc thù đào tạo nghệ thuật làm trung tâm... Cùng với đó là chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Song, như những công cụ mở rộng sáng tạo, chúng không thể thay thế tư duy, cảm xúc, bản lĩnh nghề nghiệp và những giá trị cốt lõi của nghề".

Nhắn nhủ tới các thế hệ sinh viên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Tạ Quang Đông khẳng định: "Nghệ thuật luôn cần tài năng nhưng để đi được đường dài còn cần bản lĩnh, bền bỉ, tinh thần học hỏi và trách nhiệm đối với công chúng".

TS. Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến các thế hệ nhà giáo và sinh viên (Ảnh: Ngân Hà)

Đáp lời chỉ đạo, TS. Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh cam kết phát triển trong giai đoạn mới: "Nhà trường xác định sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn sáng tạo, biểu diễn và sản xuất, tăng cường phát triển, bồi dưỡng và tạo điều kiện thực hành cho những tài năng trẻ... chủ động tiếp cận công nghệ mới nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ".

Nhà trường xác định sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn sáng tạo, biểu diễn và sản xuất, tăng cường phát triển, bồi dưỡng và tạo điều kiện thực hành cho những tài năng trẻ... chủ động tiếp cận công nghệ mới nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm TS. Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Nhà trường

Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng sôi nổi

Lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo là dịp để các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, nghệ sĩ, cựu người học và sinh viên cùng nhìn lại hành trình xây dựng, trưởng thành của Nhà trường.

Chương trình gồm phóng sự tái hiện chặng đường 50 năm; các hoạt động tri ân những thế hệ có nhiều đóng góp; phát biểu của lãnh đạo và đại diện các thế hệ người học; cùng hoạt động ghi nhận, biểu dương những thành tích trong sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển Nhà trường.

Một tiết mục biểu diễn trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi chào mừng 50 năm sự nghiệp đào tạo của Nhà trường (Ảnh: BTC)

Là cựu sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, NSND Tạ Minh Tâm cất cao những giai điệu của Đường đến ngày vinh quang, gửi gắm kỳ vọng về thời kỳ phát triển mới của Nhà trường sau mốc kỷ niệm 50 năm (Ảnh: Ngân Hà)

Trong khuôn khổ chào mừng mốc 50 năm sự nghiệp đào tạo, Nhà trường đã tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật và học thuật. Trong đó nổi bật là Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 với chủ đề "Mở khung hình - Phóng tầm mắt", Liên hoan tài năng diễn viên sân khấu kịch 2026, Cuộc thi tài năng sinh viên cải lương 2026, Cuộc thi sinh viên thanh lịch và Triển lãm thiết kế mỹ thuật - nhiếp ảnh. Các chương trình này đã tạo không gian giao lưu chuyên môn, phát hiện tài năng trẻ và tăng cường kết nối sinh viên với môi trường sáng tác chuyên nghiệp.

Với phương châm chiến lược "Bảo tồn - Tiếp biến - Tiên phong - Sáng tạo", Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục nghệ thuật hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc.

Một số hình ảnh hoạt động giáo dục, đào tạo, nghệ thuật tiêu biểu của Nhà trường từ năm 2024 đến nay