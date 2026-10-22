Kim Hyun-joo lý giải cách hóa thân thành người mẹ khác thường trong “Paradise Lost”

Đạo diễn đặt niềm tin vào cách diễn giải của diễn viên Kim Hyun-joo

Trong cuộc phỏng vấn với Dispatch, Kim Hyun-joo chia sẻ về quá trình tham gia “Paradise Lost”, dự án điện ảnh kinh phí thấp của đạo diễn Yeon Sang-ho. Cô quyết định nhận vai vì câu chuyện mới mẻ và nhân vật có nhiều khía cạnh chưa từng thể hiện trước đây.

Nữ diễn viên cho biết đạo diễn không đặt ra yêu cầu cụ thể về cách diễn xuất. Thay vào đó, ông muốn quan sát cách cô diễn giải kịch bản. Sự tin tưởng này giúp Kim Hyun-joo chủ động tìm kiếm hướng thể hiện nhân vật theo cảm nhận riêng.

Quá trình quay phim kéo dài khoảng một tháng, với 14 buổi ghi hình. Theo Kim Hyun-joo, thời gian ngắn đòi hỏi ê-kíp tập trung cao độ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên cũng góp phần tạo nên cảm xúc chân thực cho bộ phim

Trước đó, cô từng hợp tác với Yeon Sang-ho trong các dự án “Hellbound”, “All” và “The Great Mountain”. Nữ diễn viên cho biết việc được một đạo diễn tin tưởng mang lại động lực lớn, đặc biệt khi cô muốn thử sức với những dạng vai còn khiến bản thân do dự.

Kim Hyun-joo tập trung vào nỗi đau mất mát của người mẹ

“Paradise Lost” xoay quanh Ryu So-young, người mẹ mất con trai trong một vụ mất tích liên quan đến chuyến xe buýt của trường dã ngoại chín năm trước. Sau thời gian dài tin rằng con đã qua đời, cô bất ngờ đối diện với sự trở về của Ryu Sun-woo, do Bae Hyun-sung thủ vai.

Trong quãng thời gian mất con, So-young tìm đến chương trình trí tuệ nhân tạo (A.I.) mang tên “Children of Paradise”. Thông qua kính, cô có thể gặp hình ảnh người con vẫn giữ diện mạo của một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi con trai ngoài đời thực trở về với những biểu hiện xa lạ, cô phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp.

Kim Hyun-joo cho rằng So-young đã quen với cuộc sống bên hình ảnh người con trong thế giới A.I. suốt chín năm. Vì vậy, cô gần như đã sống trong một thực tại giả lập, thay vì thực sự bước tiếp sau mất mát

Để xây dựng nhân vật, nữ diễn viên hình dung So-young là người mẹ có xu hướng gắn bó với con đến mức ám ảnh, đồng thời cố duy trì vẻ ngoài an toàn và hoàn hảo. Từ ánh mắt trống rỗng vào buổi sáng đến cách cô quan tâm người con trong thế giới A.I., từng chi tiết đều được tính toán nhằm thể hiện trạng thái bất ổn bên trong.

Thay vì diễn giải nhân vật bằng quan niệm thông thường về tình mẫu tử, Kim Hyun-joo tập trung vào nỗi đau mất mát. Theo cô, chín năm cuộc đời của So-young đã bị đóng băng cùng hình ảnh người con trong quá khứ. Chính điều đó tạo nên sự giằng xé khi người con thật sự xuất hiện trở lại.

Kim Hyun-joo học cách cân bằng sau gần 30 năm diễn xuất

Kim Hyun-joo bước vào nghề từ khi còn trẻ và đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, hành trình của cô không phải lúc nào cũng liên tục. Sau bộ phim truyền hình “Toji” của đài SBS năm 2005, nữ diễn viên từng chủ động tạm dừng công việc vì cảm thấy quá tải và không còn tìm thấy niềm vui trong diễn xuất.

Cô chia sẻ rằng khoảng nghỉ giúp bản thân giải tỏa áp lực và dần tìm lại mong muốn tiếp tục làm nghề. Từ trải nghiệm đó, Kim Hyun-joo nhận ra mình cần biết cách cân bằng giữa việc dốc sức cho vai diễn và dành thời gian phục hồi năng lượng

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô có thể để lại những cảm xúc nặng nề của nhân vật sau khi rời phim trường. Cô cũng không thường xuyên tìm đọc phản hồi về diễn xuất, bởi muốn giữ vững tiêu chuẩn và cảm nhận riêng của bản thân.

Với Kim Hyun-joo, không có một đáp án duy nhất cho cảm xúc hay cách thể hiện nhân vật. Cùng một vai diễn có thể mang màu sắc khác nhau qua góc nhìn của từng diễn viên. Điều giúp cô tự tin là biết mình đã làm việc nghiêm túc và chân thành

Bên cạnh “Paradise Lost”, Kim Hyun-joo cũng đang nhận được sự quan tâm qua bộ phim truyền hình “100 Days of Lies”, trong đó cô đảm nhận vai Yoo So-ran. Nữ diễn viên cho biết cô vui khi được khán giả đón nhận, nhưng điều đó không làm thay đổi cách tiếp cận công việc.

Cô mong muốn tiếp tục trân trọng từng dự án, diễn xuất bằng sự chân thành và duy trì nhịp độ làm nghề cân bằng. Với Kim Hyun-joo, hiểu nhân vật, thành thật với cảm xúc và không ngừng làm mới bản thân chính là những yếu tố giúp cô tiếp tục hành trình diễn xuất.

Nguồn tin: Jung Tae-yoon / Dispatch