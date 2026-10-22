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Thế giới

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu

ANH THƯ, VIỆT HÀ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Nhiều trang web chính phủ và dịch vụ công tại châu Âu đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/10 sau khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Nhóm phát triển PHP cho biết họ đã xác định được 2 lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm, đồng thời hối thúc người dùng cập nhật hệ thống ngay khi có bản vá lỗi.

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu- Ảnh 1.

Nhiều cơ quan chính phủ tại châu Âu đã chủ động tạm ngừng hoạt động các trang web dịch vụ công để phòng ngừa rủi ro tin tặc khai thác lỗ hổng trước khi bản vá lỗi được cài đặt

Trước những báo cáo cho thấy tin tặc đã bắt đầu khai thác các lỗ hổng này để xâm nhập hệ thống, các cơ quan chính phủ trên khắp châu Âu đã chủ động tạm ngừng kết nối internet các trang web để phòng ngừa rủi ro.

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu- Ảnh 2.
Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu- Ảnh 3.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) phát đi cảnh báo về sự cố bảo mật nghiêm trọng liên quan đến ngôn ngữ lập trình PHP

Ngôn ngữ lập trình PHP là nền tảng cốt lõi của phần lớn các website công khai và được tích hợp trong những trang web sử dụng WordPress, Drupal, Joomla và Magento. Vì vậy, bất kỳ lỗ hổng nghiêm trọng nào trong PHP cũng có thể gây ra những hậu quả dây chuyền trên diện rộng.

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