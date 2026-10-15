Phim Tết 2027 và 2028: Điện ảnh Việt mở rộng địa hạt cổ trang, hành động

Hai dự án, hai hướng tiếp cận lịch sử

Dự kiến ra rạp vào Tết Nguyên đán 2027, "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, với phần hành động do nhóm Action C phụ trách. Phim quy tụ các diễn viên Trần Thiên Tú, Ma Ran Đô, Trầm Minh Hoàng, Quốc Anh và Yến My.

Dàn diễn viên "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng." (Ảnh: NSX)

Tác phẩm theo đuổi màu sắc cổ trang, võ hiệp và hành động. Dù nội dung cụ thể chưa được công bố, dự án đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa bối cảnh quá khứ và những gương mặt diễn viên đang được quan tâm. Trên đường đua phim Tết 2027, "Loạn thế" dự kiến cạnh tranh với "Em" của Trấn Thành và "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" của đạo diễn Victor Vũ.

Poster phim "Nữ binh." (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, "Nữ binh" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hướng đến mùa phim Tết 2028, khai thác bối cảnh thời Nguyễn, lấy cảm hứng từ tinh thần chống Pháp của vua Thành Thái và giai thoại về một lực lượng nữ binh bí mật trong Hoàng cung.

Theo định hướng được ê-kíp công bố, phim kể về những cô gái bình thường bị cuốn vào biến động thời cuộc và trở thành những người góp phần làm nên lịch sử. Các màn đối đầu được xây dựng theo hướng thực tế, mạnh mẽ, hạn chế màu sắc kỳ ảo và võ hiệp. Bên cạnh hành động, tác phẩm đặt trọng tâm vào tâm lý nhân vật, tình thân, gia đình và tình đồng đội.

Đáng chú ý, đoàn phim đang tuyển chọn diễn viên, dự kiến tìm 20 cô gái cho lực lượng chiến đấu nòng cốt. Cách xây dựng mỗi nữ binh với câu chuyện, động cơ và lý do riêng để tham gia cuộc chiến cũng cho thấy tham vọng phát triển chiều sâu nhân vật, thay vì chỉ tập trung vào những màn giao đấu.

Cơ hội và thách thức của phim cổ trang Việt

Sự xuất hiện của hai dự án diễn ra trong bối cảnh dòng phim hành động có nhiều tín hiệu tích cực tại phòng vé. Những tác phẩm như "Tử chiến trên không", "Truy tìm Long Diên Hương" và "Trại buôn người" thu hút sự chú ý với những cách khai thác khác nhau, từ hành động kịch tính đến hài – hành động và sinh tồn.

"Hộ linh tráng sỹ" - tác phẩm gây chú ý ở thể loại cổ trang, võ thuật gây chú ý của điện ảnh Việt Ảnh: NSX)

Ở hướng cổ trang kết hợp võ thuật, "Hộ linh tráng sỹ" từng tạo được dấu ấn về phong cách hình ảnh, dù còn gây tranh luận về kịch bản và hiệu quả doanh thu. Điều này cho thấy phim cổ trang Việt có khả năng mở ra những không gian kể chuyện mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng kịch bản, thiết kế mỹ thuật, phục trang và dàn dựng hành động.

Với "Loạn thế" và "Nữ binh", thử thách không chỉ nằm ở việc tái hiện một bối cảnh quá khứ thuyết phục, mà còn ở khả năng kết nối chất liệu lịch sử với cảm xúc và thị hiếu khán giả đương đại. Sức hút của những màn võ thuật sẽ là một lợi thế, nhưng chiều sâu câu chuyện và số phận nhân vật mới là yếu tố quyết định để tác phẩm tạo được dấu ấn lâu dài.

Hai dự án vì thế mở thêm kỳ vọng cho điện ảnh Việt trong việc khai thác đề tài cổ trang, lịch sử và hành động, đồng thời cho thấy sự đa dạng hóa lựa chọn của thị trường phim Tết trong những năm tới.

Nguồn: TTXVN