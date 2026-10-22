Khởi tố 36 đối tượng cho vay lãi nặng núp bóng dịch vụ “cho thuê vàng” tại TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo về đấu tranh với tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an cơ sở và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn trên địa bàn Thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức "cho thuê vàng".





Lực lượng Công an làm việc với một số đối tượng liên quan trong quá trình điều tra

Dùng hợp đồng "cho thuê vàng" để che giấu hoạt động cho vay

Theo cơ quan Công an, các nhóm này thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; đồng thời lập các trang Facebook, Zalo và website quảng cáo dịch vụ "cho thuê vàng nhanh", "cho thuê vàng trả góp" nhằm tiếp cận người có nhu cầu vay tiền.

Các đối tượng liên quan

Người vay được yêu cầu cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản cùng thông tin về nơi ở, việc làm và thu nhập. Sau khi thẩm định, số tiền vay được quy đổi thành vàng để ký "hợp đồng cho thuê tài sản". Khách hàng nhận vàng, bán lấy tiền và phải trả lãi hằng ngày, sau đó hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.

Một trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "cho thuê vàng nhanh". Ảnh: Công an cung cấp

Để che giấu mức lãi thực tế, các đối tượng chia tiền lãi thành nhiều khoản như "phí thuê vàng", "phí hồ sơ", "phí dịch vụ", "phí gia hạn"; thậm chí thu trước tiền lãi và tiếp tục thu phí khi tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao nhằm che giấu lãi vay. Một số nhóm còn dùng phần mềm, nhóm Zalo để quản lý khách vay và dòng tiền. Theo Công an, có trường hợp lãi suất vượt 500%/năm.

Các mẫu vàng được trưng bày tại một cơ sở kinh doanh trong hình ảnh do Công an cung cấp.

Làm rõ nhiều nhóm cho vay, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Một vụ việc điển hình được Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện trong quá trình tuần tra ngày 29/9/2026. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (sinh năm 1997) trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1997) góp vốn, sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold và Thịnh Vượng Gold.

Từ tháng 5/2026, nhóm này đã cho 146 người vay thông qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Mức lãi suất được xác định khoảng 292% - 544,78%/năm. Đối với các khoản vay lớn, Lê Thành Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1997), người cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group, đã cho gần 100 khách hàng vay.

Tại Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY, cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Hùng (sinh năm 1998), Giám đốc công ty, trực tiếp tổ chức hoạt động cho vay. Lực lượng chức năng thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Đối với Công ty TNHH An Phát JEWELRY, Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1984) được xác định là người tổ chức, còn Phạm Cao Sơn (sinh năm 1979) đứng tên Giám đốc và trực tiếp quản lý hoạt động. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Với Công ty TNHH LT3 LUXURY tại xã Nhà Bè, cơ quan điều tra xác định Giám đốc Tống Duy Long (sinh năm 1989) tổ chức hoạt động cho vay, đã làm rõ 21 khách vay và khoản thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, truy tìm Tống Duy Long.

Cơ sở kinh doanh LT3 LUXURY tại xã Nhà Bè. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999, Trần Thế Long (sinh năm 1983) thực hiện thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động; Đặng Quốc Vương (sinh năm 1997) đứng tên Giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay. Theo cơ quan điều tra, nhóm sử dụng hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc nhằm che giấu lãi suất. Tại Công ty THT, Lê Thanh Tùng (sinh năm 1982) được xác định là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay.

Tại Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999, Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 1999) bị xác định trực tiếp tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê vàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt; bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Khởi tố 36 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an còn thu thập thông tin cho thấy các đối tượng có liên hệ với nhiều công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh tính chất, mức độ liên quan của các tổ chức, cá nhân; đồng thời củng cố chứng cứ, giải quyết nguồn tin liên quan đến dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng.

Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc đăng ký kinh doanh hay sử dụng hợp đồng "cho thuê vàng" không thể trở thành vỏ bọc hợp pháp cho hành vi cho vay lãi nặng. Cơ quan Công an sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở nghi vấn, làm rõ người cầm đầu, người góp vốn, điều hành và nguồn lợi bất chính; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo "cho thuê vàng", "vay nhanh" trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ lãi suất, các khoản phí và bản chất của hợp đồng, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.



