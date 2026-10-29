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Thể thao

Quan chức Nhật Bản từ chức phản đối AFC ủng hộ Infantino

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái tranh cử. Động thái này khiến Takeshi Okada - Cựu HLV tuyển Nhật Bản tại hai kỳ World Cup từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) để phản đối.

Takeshi Okada không chấp nhận việc AFC ủng hộ Infantino tái tranh cử

Theo thông báo của JFA, ông Okada đã nộp đơn từ chức vào ngày 24/10, một ngày sau khi AFC công khai ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3, tại Rabat, Ma Rốc.

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Ông Okada, người từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản tại World Cup 1998 và 2010 cho rằng thể thao cần đề cao sự chính trực (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, những diễn biến liên quan đến World Cup năm nay đi ngược lại các giá trị mà ông theo đuổi. "Là một người làm thể thao, tôi không thể chấp nhận điều này", ông Okada nêu trong tuyên bố.

Quan chức Nhật Bản từ chức phản đối AFC ủng hộ Infantino - Ảnh 1.

Cựu HLV tuyển Nhật Bản tại hai kỳ World Cup từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) để phản đối Gianni Infantino tái tranh cử (Ảnh: AP)

Dù vậy, Nhật Bản vẫn hiểu những lý do thực tế khiến nước này cần duy trì sự đồng thuận với AFC. Liên đoàn Bóng đá châu Á hiện có 46 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

AFC đối mặt tranh cãi sau tuyên bố ủng hộ Infantino

Chiến dịch tái tranh cử của ông Infantino gây tranh cãi từ tháng 7. Tranh cãi xoay quanh kế hoạch bán cổ phần thường trực trong lợi nhuận từ World Cup và phong cách điều hành của ông. Mối quan hệ giữa ông Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một vấn đề được chú ý.

Một kế hoạch trị giá 4,2 tỷ USD nhằm thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào lợi nhuận từ World Cup đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư được đề xuất do Joshua Kushner, em trai Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu.

Hồi tháng 8, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa từng chỉ trích đề xuất này, cho rằng đã xảy ra sự "lừa dối" và "vi phạm lòng tin nghiêm trọng".

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Tuy nhiên, tại cuộc họp của AFC ở Tokyo vào ngày 23/10, ông Salman công khai ủng hộ ông Infantino tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ cuối cùng (Ảnh: AP)

Qatar và Saudi Arabia cũng nằm trong nhóm ủng hộ ông Infantino. Theo đề xuất được đưa ra, mỗi liên đoàn thành viên FIFA được cam kết nhận 25 triệu USD trong bốn năm, để phục vụ phát triển bóng đá và chi phí vận hành.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết sẽ tìm kiếm ứng viên cạnh tranh với ông Infantino trước thời hạn đăng ký ngày 18/11.

AFC bác bỏ cáo buộc gây sức ép trong cuộc đua Chủ tịch FIFA

Cựu Phó Chủ tịch FIFA, Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein chỉ trích cuộc họp của AFC là hoạt động "chính trị thuần túy theo yêu cầu của Gianni Infantino". 

Quan chức Nhật Bản từ chức phản đối AFC ủng hộ Infantino - Ảnh 3.

Ông cho rằng bóng đá châu Á không hoàn toàn thống nhất trong việc ủng hộ Chủ tịch FIFA đương nhiệm, đồng thời nêu lo ngại về nguy cơ gây sức ép, đe dọa hoặc hối lộ (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, AFC bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng chúng không có căn cứ. Tổ chức này cũng chuyển những phát biểu của Hoàng tử Ali đến các cơ quan tư pháp để xem xét khả năng xử lý kỷ luật.

Những diễn biến này khiến chiến dịch tái tranh cử Chủ tịch FIFA tiếp tục gây tranh luận. Tâm điểm là quyết định ủng hộ ông Infantino của AFC và mức độ đồng thuận giữa các liên đoàn thành viên.

Nguồn tin: AP

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