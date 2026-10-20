UEFA yêu cầu FIFA công khai hồ sơ liên quan kế hoạch bán quyền thương mại World Cup

UEFA đặt thời hạn để FIFA giải trình

Trong thư gửi Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström ngày 19/10, Tổng Thư ký UEFA Theodore Theodoridis yêu cầu FIFA trả lời bằng văn bản trước ngày 2/11. Văn bản đính kèm dài tám trang, tập hợp hơn 50 câu hỏi về các quyết định và hoạt động của FIFA.

Động thái này diễn ra sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich tuần trước. Tại cuộc họp, Chủ tịch Gianni Infantino đề nghị các thành viên gửi câu hỏi bằng văn bản thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể (Ảnh: Reuters)

UEFA yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đề xuất bán 20% quyền thương mại của FIFA, vụ việc Folarin Balogun, giải thưởng hòa bình và mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các câu hỏi cũng đề cập công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027.

Theo UEFA, những giải trình trước đó chưa giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề căn bản. Một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời, trong khi các thông tin và tài liệu được yêu cầu chưa được cung cấp. UEFA nhấn mạnh các vấn đề cần được làm rõ ngay, không thể trì hoãn đến cuộc họp Hội đồng FIFA tiếp theo tại Doha ngày 16/12.

Động thái này diễn ra sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich tuần trước. Đây là lần đầu tiên cơ quan này nhóm họp kể từ khi tranh cãi liên quan Fifa Forward Enterprise (FFE) xuất hiện vào tháng 7. Tại cuộc họp, Chủ tịch Gianni Infantino đề nghị các thành viên gửi câu hỏi bằng văn bản thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể.

Nhiều vấn đề về minh bạch và xung đột lợi ích

Ngoài kế hoạch bán quyền thương mại, UEFA yêu cầu FIFA giải thích quy trình đưa lễ bốc thăm World Cup nam từ Las Vegas về Washington D.C. Cơ quan này cũng đặt câu hỏi về việc áp dụng thời gian nghỉ uống nước và hiệp nghỉ kéo dài 27 phút trong trận chung kết World Cup.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (trái) và Tổng Thư ký Theodore Theodoridis tại một sự kiện năm 2023 (Ảnh: Reuters)

UEFA cho rằng một loạt quyết định và giao dịch có liên quan đến Chủ tịch FIFA, Tổng thống Mỹ cùng những cá nhân thân cận làm dấy lên quan ngại về xung đột lợi ích, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Chi phí thuê văn phòng của FIFA tại Trump Tower cũng nằm trong danh sách cần làm rõ.

Bên cạnh đó, UEFA đề nghị giải thích thông tin cho rằng Infantino nhận khoản thù lao bổ sung đáng kể trong năm 2024 nhưng không được công bố trong báo cáo thường niên. FIFA phủ nhận việc trả lương lần thứ hai cho Chủ tịch, đồng thời khẳng định tuân thủ đầy đủ các yêu cầu báo cáo về thù lao.

UEFA cũng đặt vấn đề về vai trò của Bruno Chiomento, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử FIFA, trong cuộc bầu cử hồi tháng 3. Theo tài liệu của UEFA, ông Chiomento có quan hệ quen biết với Infantino khoảng 20 năm và tham dự toàn bộ World Cup 2026 với tư cách khách được FIFA chi trả chi phí.

Ngoài ra, UEFA yêu cầu danh sách đầy đủ khách mời tại các khu vực VIP và VVIP trong trận chung kết World Cup. Cơ quan này cho rằng một số khách mời dường như được ưu tiên hơn chủ tịch các liên đoàn thành viên và tổng thư ký các liên đoàn châu lục.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang hướng tới khả năng tái đắc cử vào năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Trong khi Infantino đang hướng tới khả năng tái đắc cử Chủ tịch FIFA mà không có đối thủ vào năm 2027, UEFA cho biết đang tìm kiếm ứng viên cạnh tranh trước hạn chót đề cử ngày 18/11. FIFA hiện chưa đưa ra phản hồi về các yêu cầu mới nhất.

Nguồn tin: The Guardian