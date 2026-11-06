Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khai trương sáng 6/11

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được xây dựng như một đầu mối kết nối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và hoạt động tác nghiệp. Qua đó, trung tâm góp phần hỗ trợ báo chí cập nhật, truyền tải thông tin về Đại hội nhanh chóng và chính xác.

Trung tâm Báo chí chính thức vận hành

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đặt tại Tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm hoạt động liên tục từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12/2026.

Bên trong sảnh chính của Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đây là đầu mối hỗ trợ các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, cập nhật lịch thi đấu, kết quả và triển khai hoạt động tác nghiệp. Đồng thời, Trung tâm giữ vai trò kết nối thông tin giữa Ban Tổ chức, các đoàn thể thao và phóng viên.

Đại hội năm nay quy tụ 36 đoàn thể thao, với khoảng 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ. Các cuộc tranh tài diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương phối hợp tổ chức là Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội. Quy mô và phạm vi tổ chức này đặt ra yêu cầu về khả năng tiếp nhận, tổng hợp và cung cấp thông tin từ nhiều địa điểm thi đấu.

Trung tâm Báo chí: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ tác nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu làm việc của phóng viên, Trung tâm Báo chí được trang bị mạng LAN tốc độ cao, hệ thống Wi-Fi băng thông rộng và phòng họp báo. Phòng nghiệp vụ có sức chứa khoảng 50-80 phóng viên cùng lúc, phục vụ việc theo dõi thông tin, biên tập và gửi tin, bài về tòa soạn.

Đáng chú ý, Trung tâm có khả năng tiếp nhận tín hiệu truyền hình trực tiếp từ các địa điểm thi đấu. Hệ thống kỹ thuật sẵn có của VOH-HTV được kết hợp với xe truyền hình màu HTV để hỗ trợ tiếp nhận và truyền tải tín hiệu.

Sự hỗ trợ của công nghệ giúp phóng viên dễ dàng ghi nhận diễn biến bất chấp khoảng cách địa lý

Theo kế hoạch, hình ảnh từ tất cả các môn thể thao ở nhiều điểm thi đấu đang diễn ra có thể được tiếp nhận và hiển thị đồng thời trên hệ thống màn hình LED. Nhờ đó, phóng viên có thêm điều kiện theo dõi diễn biến các cuộc tranh tài ngay tại Trung tâm, kể cả khi không thể có mặt trực tiếp ở địa điểm thi đấu.

Sự kết hợp giữa đường truyền mạng, hệ thống màn hình và hạ tầng tiếp nhận tín hiệu tạo điều kiện để phóng viên theo dõi nhiều nội dung thi đấu tại một địa điểm. Qua đó, Trung tâm hỗ trợ quá trình cập nhật thông tin và phối hợp tác nghiệp giữa các cơ quan báo chí.

Sơ đồ Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại Tòa nhà VOH

Thông tin cấp phát thẻ tác nghiệp Ban Tổ chức thông báo kế hoạch cấp phát thẻ tác nghiệp cho phóng viên và đại diện các cơ quan báo chí như sau: - Ngày 12/11/2026: Nhận thẻ tại Tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. - Từ ngày 13/11/2026: Địa điểm cấp phát chuyển về Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, số 164 Đồng Khởi. Thời gian tiếp nhận và trả thẻ: - Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 30. - Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ. Khi đến nhận thẻ, phóng viên hoặc đại diện cơ quan báo chí cần xuất trình giấy giới thiệu kèm danh sách đăng ký hợp lệ đã gửi trước đó.

Trung tâm Báo chí: Kết nối và điều phối dữ liệu

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu thi đấu là một trong những yếu tố quan trọng phục vụ hoạt động thông tin tại Trung tâm Báo chí. Khu vực điều phối được bố trí để cập nhật lịch thi đấu và bảng tổng sắp huy chương liên tục, giúp phóng viên tiếp cận những thông tin cần thiết trong quá trình đưa tin.

Đại hội triển khai hệ thống phần mềm phục vụ quản lý dữ liệu chuyên môn. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống cho phép quản lý danh mục môn thi đấu, nội dung thi, đội tuyển, vận động viên và địa điểm tổ chức. Các chức năng liên quan đến kết quả bao gồm ghi nhận, kiểm tra, xác nhận và công bố dữ liệu.

Mỗi phòng trong Trung tâm Báo chí sẽ có những chức năng riêng, tạo điều kiện cho báo chí tiếp nhận thông tin nhanh chóng, có không gian tác nghiệp thuận lợi và dễ dàng

Quy trình này góp phần bảo đảm tính chính xác và thống nhất của thông tin thể thao. Dữ liệu sau khi được kiểm tra, xác nhận sẽ là cơ sở để cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng tổng sắp huy chương trên các kênh thông tin của Đại hội.

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, hệ thống vận hành số của Đại hội được triển khai để kết nối dữ liệu tại các địa điểm thi đấu, phục vụ công tác đăng ký, quản lý và điều hành. Dữ liệu được truyền về trung tâm điều hành, hỗ trợ công tác chuyên môn và cung cấp thông tin đến công chúng.

Việc kết nối giữa hạ tầng tác nghiệp, hệ thống quản lý dữ liệu và Cổng thông tin điện tử tạo thêm điều kiện để phóng viên tiếp cận thông tin tập trung.

Với vai trò là đầu mối kết nối thông tin, Trung tâm Báo chí góp phần hỗ trợ hoạt động tác nghiệp trong suốt Đại hội. Khả năng tiếp nhận tín hiệu từ các địa điểm thi đấu, cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin tập trung sẽ tạo điều kiện để báo chí chuyển tải diễn biến các cuộc tranh tài đến công chúng nhanh chóng, đồng bộ và chính xác.