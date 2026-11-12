Trước giờ G - Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026

Định hình không gian cho Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số

Những khung kết cấu, sàn lắp ghép và biển nhận diện đã xuất hiện dọc tuyến phố. Công tác chuẩn bị vẫn tiếp diễn ở nhiều vị trí, nơi các nhóm thi công đang hoàn thiện từng hạng mục cho hoạt động trưng bày và giao lưu tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Biển nhận diện Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 được lắp đặt tại khu vực tổ chức sự kiện trước ngày khai mạc (Ảnh: Kiều Long)

Cổng chào sự kiện đã được dựng lên tại đường đi bộ Nguyễn Huệ; phía trong, các gian hàng tiếp tục được thi công để phục vụ hoạt động trưng bày và trải nghiệm (Ảnh: Kiều Long)

Đáng chú ý, sân khấu biểu diễn với hệ thống khung kỹ thuật và màn hình LED quy mô lớn đang được hoàn thiện. Khu vực nhận diện TikTok Shop Fun Fest cùng các không gian giới thiệu của doanh nghiệp, đơn vị truyền thông cũng đã xuất hiện tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các hạng mục này sẽ phục vụ chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11.

Các đơn vị thi công hoàn thiện không gian giới thiệu của doanh nghiệp, chuẩn bị cho hoạt động giao lưu và tương tác với khách tham quan (Ảnh: Kiều Long)

Không gian sự kiện được bố trí khoảng 40 gian hoạt động, dành cho các đơn vị tổ chức, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số. Bên cạnh các khu trưng bày, chương trình có hoạt động trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (A.I.), công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR) và phát sóng trực tiếp.

Công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc

Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị nội dung chương trình khai mạc được triển khai theo kịch bản dàn dựng, với sự tham gia của các bộ phận chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng những đơn vị phối hợp.

Tiểu cảnh TikTok Shop Fun Fest với mô hình linh vật và các chi tiết trang trí đã được lắp đặt, chuẩn bị cho hoạt động tương tác, chụp ảnh của khách tham quan (Ảnh: Kiều Long)

Điểm nhấn của lễ khai mạc dự kiến là công bố thông điệp "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", giới thiệu bộ nhận diện chương trình và ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh. Những nội dung này đòi hỏi sự kết hợp giữa hình ảnh trình chiếu, âm thanh, ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật và các nghi thức trên sân khấu.

Sân khấu chính với hệ thống khung kỹ thuật và màn hình LED đang được hoàn thiện, phục vụ chương trình khai mạc và các hoạt động biểu diễn (Ảnh: Kiều Long)

Ngoài chương trình khai mạc, Ban tổ chức còn chuẩn bị các hoạt động giao lưu cộng đồng, đối thoại, đào tạo chuyên môn và trải nghiệm công nghệ. Chuỗi phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số được triển khai từ ngày 9 đến 13/11, trong khi chương trình biểu diễn âm nhạc dự kiến diễn ra vào tối 14/11.

Các công đoạn cố định, hoàn thiện sàn được triển khai tại khu vực trưng bày trước thời điểm đón khách tham quan (Ảnh: Kiều Long)

Các hạng mục tại đường đi bộ Nguyễn Huệ hiện đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026.