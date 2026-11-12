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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái 24 tuổi, chôn giấu thi thể

MC ZI
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(HTV) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương để điều tra vụ án cô gái 24 tuổi đã được trình báo mất tích.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

TP. Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái sau trình báo mất tích - Ảnh 1.

Công an TP. Hồ Chí Minh lấy lời khai của Chúc Kim Hương

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (sinh năm 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, TP. Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (sinh năm 2002, hiện đang cư trú tại Phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11/2026.

TP. Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái sau trình báo mất tích - Ảnh 2.

Nghi phạm tại cơ quan Công an sau khi bị bắt giữ

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét; ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Chúc Kim Hương và chị Q quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11/2026, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Chúc Kim Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc; 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q tử vong, sau đó chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


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