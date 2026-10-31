Dấu ấn Muay TP. Hồ Chí Minh | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Huỳnh Hà Hữu Hiếu khẳng định đẳng cấp

Muay TP. Hồ Chí Minh: Huỳnh Hà Hữu Hiếu khẳng định đẳng cấp

Muay TP. Hồ Chí Minh đã có một kỳ Đại hội thành công với quyết tâm cao của các võ sĩ. Nổi bật là chiến thắng của Huỳnh Hà Hữu Hiếu ở hạng cân 48kg nữ.

Sở hữu nhiều danh hiệu vô địch châu Á và thế giới, nữ võ sĩ vẫn dành sự đặc biệt cho kỳ Đại hội lần này. Đây là lần đầu tiên cô tranh tài ở chính hạng cân sở trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành Huy chương vàng

Trong trận chung kết với Chảo Thị Thanh Hằng, Hữu Hiếu thể hiện sự chủ động và kinh nghiệm thi đấu. Cô kiểm soát cự ly tốt, di chuyển linh hoạt và tung ra những đòn đánh chính xác. Trước sức ép từ đối thủ, nữ võ sĩ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nhờ kiên trì triển khai chiến thuật, cô từng bước kiểm soát thế trận và giành chiến thắng.

Tấm huy chương vàng không chỉ đóng góp vào thành tích của đoàn TP. Hồ Chí Minh. Đây còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình thi đấu của Hữu Hiếu.

Muay TP. Hồ Chí Minh: Ba tấm huy chương vàng từ những gương mặt tiêu biểu

Muay TP. Hồ Chí Minh còn ghi dấu ấn ở các nội dung nam

Bên cạnh Hữu Hiếu, Muay TP. Hồ Chí Minh còn ghi dấu ấn ở các nội dung nam. Tại hạng cân 48kg, Dương Đức Bảo có màn trình diễn ấn tượng trước Phan Ngọc Tấn Sang của đoàn Đồng Nai.

Ở hạng cân 51kg nam, Lý Diệu Phước cũng trải qua hành trình thi đấu nhiều nỗ lực. Vượt qua các đối thủ cạnh tranh, võ sĩ này giành huy chương vàng sau khi đối thủ xin bỏ cuộc ở trận chung kết.

Ba tấm huy chương vàng đến từ ba vận động viên với những dấu ấn riêng. Kết quả này góp phần thể hiện chiều sâu lực lượng và sức cạnh tranh của Muay TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội.

Muay TP. Hồ Chí Minh: Kinh nghiệm được truyền lại cho thế hệ kế tiếp

Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục gắn bó với Muay TP. Hồ Chí Minh trên cương vị huấn luyện viên

Đằng sau thành tích của các võ sĩ là quá trình chuẩn bị và sự đồng hành của ban huấn luyện. Đáng chú ý, sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục gắn bó với Muay TP. Hồ Chí Minh trên cương vị huấn luyện viên.

Từng có nhiều năm thi đấu tại các đấu trường trong nước và quốc tế, Duy Nhất đang truyền lại kinh nghiệm chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần của một nhà vô địch cho thế hệ vận động viên kế tiếp.

Muay TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra

Khép lại các nội dung tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Muay TP. Hồ Chí Minh giành tổng cộng 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này giúp đội xếp thứ nhì toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên. Đồng thời, đây cũng là động lực để Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới trong thời gian tới.



