Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: VĐV có thể bị kiểm tra doping bất cứ lúc nào

Kiểm tra doping không báo trước, áp dụng với mọi VĐV

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Tiểu ban Kiểm tra doping tại Đại hội đã được thành lập, do ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống doping Việt Nam (VADA), làm Trưởng tiểu ban. VADA chịu trách nhiệm tổ chức lấy mẫu và kiểm tra doping đối với các vận động viên tham dự.

Cục TDTT Việt Nam tổ chức lớp tập huấn giáo dục, phòng chống Doping năm 2026 (Ảnh: Cục TDTT)

Đáng chú ý, việc lấy mẫu có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm, địa điểm nào trong phạm vi quy định, kể cả ngoài thời gian thi đấu. Phạm vi kiểm tra bắt đầu từ khi vận động viên có mặt tại nơi lưu trú phục vụ Đại hội và kéo dài đến khi kết thúc lễ bế mạc.

Các vận động viên giành huy chương, phá kỷ lục hoặc được lựa chọn ngẫu nhiên đều có thể thuộc diện kiểm tra. Việc lấy mẫu được thực hiện từ vòng loại đến chung kết, đồng thời có thể áp dụng hình thức kiểm tra có mục tiêu theo các tiêu chí chuyên môn.

Mẫu nước tiểu và máu sau khi thu thập sẽ được niêm phong, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt trước khi chuyển đến phòng xét nghiệm được Cơ quan Phòng, chống doping thế giới (WADA) công nhận để phân tích.

Nâng cao ý thức, bảo đảm thể thao trong sạch

Song song với công tác kiểm tra, ngành thể thao tăng cường tuyên truyền và giáo dục về phòng, chống doping cho vận động viên, huấn luyện viên cùng đội ngũ quản lý. Chương trình “Play True – Nâng cao tinh thần thi đấu trung thực và bảo vệ thể thao trong sạch” được triển khai tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao quốc gia và mở rộng đến các đơn vị, địa phương có lực lượng tham dự Đại hội.

Các vận động viên cũng được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng thuốc điều trị, thực phẩm bổ sung và những sản phẩm hỗ trợ tập luyện. Trường hợp cần sử dụng thuốc có chứa chất thuộc danh mục cấm vì lý do y tế, vận động viên phải thực hiện thủ tục xin miễn trừ do điều trị (TUE) theo quy định.

Các vận động viên cũng được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng thuốc điều trị, thực phẩm bổ sung và những sản phẩm hỗ trợ tập luyện

Việc tăng cường kiểm tra đi cùng với giáo dục và hướng dẫn tuân thủ được kỳ vọng góp phần bảo đảm thành tích thi đấu phản ánh đúng năng lực chuyên môn, đồng thời bảo vệ sức khỏe vận động viên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo và thành tích thể thao giữa các địa phương, mà còn là bước chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế. Kiểm soát doping chặt chẽ vì vậy là một trong những yêu cầu quan trọng để hướng tới môi trường thể thao công bằng, minh bạch và trung thực.

Nguồn: TTXVN