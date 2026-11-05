Theo lộ trình, từ năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn tại TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn từ 1-2 cơ sở giáo dục để triển khai thí điểm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm học 2029-2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục dạy các môn học bằng tiếng Anh và 40% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường sử dụng tiếng Anh.
NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng hoạt động dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên
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