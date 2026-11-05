Theo lộ trình, từ năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn tại TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn từ 1-2 cơ sở giáo dục để triển khai thí điểm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm học 2029-2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục dạy các môn học bằng tiếng Anh và 40% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường sử dụng tiếng Anh.