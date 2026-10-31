TP. Hồ Chí Minh bồi dưỡng trọng tài điền kinh phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Kết hợp lý thuyết và thực hành nghiệp vụ

Lớp bồi dưỡng thu hút nhiều thành phần tham dự, gồm huấn luyện viên, giáo viên giáo dục thể chất, sinh viên các trường đại học thể thao, thành viên câu lạc bộ và hội viên Liên đoàn Điền kinh TP. Hồ Chí Minh.

Gần 80 trọng tài tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn điền kinh tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trọng tài quốc tế, học viên được tiếp cận kiến thức chuyên môn, đồng thời thực hành các thao tác nghiệp vụ, sử dụng trang thiết bị và dụng cụ phục vụ công tác điều hành thi đấu.

Chuẩn bị cho môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Điền kinh là một trong những môn thi đấu quan trọng của Đại hội Thể thao toàn quốc, với 52 bộ huy chương được tổ chức tại nhiều địa điểm. Sân vận động Thống Nhất đảm nhận phần lớn các nội dung, trong đó các cuộc tranh tài trên sân dự kiến bắt đầu từ ngày 25/11.

Lớp bồi dưỡng góp phần chuẩn bị đội ngũ trọng tài cho môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Theo ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP. Hồ Chí Minh, việc bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước chuẩn hóa đội ngũ trọng tài. Qua đó, công tác điều hành thi đấu được kỳ vọng bảo đảm tính chính xác, khách quan và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tổ chức môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/BuTBpFgzL_g?si=ol1fiI0NxHxRKWs7