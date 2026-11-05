Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.