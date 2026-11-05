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Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

CẨM PHƯƠNG, TUẤN NGỌC, THIỆN TÙNG
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(HTV) - Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối các đối tác quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị phục vụ các lĩnh vực chiến lược.

Mở rộng kết nối vốn quốc tế, thúc đẩy đầu tư hạ tầng

Trong chiến lược phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh xác định thu hút nguồn lực quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh nguồn vốn, Thành phố ưu tiên các đối tác có khả năng mang đến công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cơ hội phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào những lĩnh vực như tài chính, thị trường vốn, năng lượng xanh và hạ tầng.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong lĩnh vực tài chính, HDBank đang triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế và niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Đây được kỳ vọng là kênh bổ sung nguồn vốn dài hạn, phục vụ hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án đầu tư trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HDBank cho biết, ngân hàng đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Theo ông, đây không chỉ là dấu mốc đối với ngân hàng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho các doanh nghiệp và định chế tài chính tại Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- Ảnh 2.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển

Cùng với thị trường tài chính, hạ tầng giao thông và chuyển đổi năng lượng xanh cũng là những lĩnh vực được Thành phố ưu tiên. Việc mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị và tăng cường kết nối giao thông liên vùng đặt ra nhu cầu lớn về vốn, công nghệ và kinh nghiệm triển khai.

Ông Nguyễn Đỗ Hòa - Giám đốc quốc gia phụ trách thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia, Cơ quan Tài trợ Xuất khẩu Vương quốc Anh cho biết, tổ chức này hiện có hạn mức tài trợ khoảng 5 tỷ bảng Anh, tương đương 6,5 tỷ USD dành cho thị trường Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên gồm chuyển đổi năng lượng sạch, hạ tầng xanh, Metro và đường sắt tốc độ cao.

Đơn vị cũng đang phối hợp với các cơ quan của UBND TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch mua thêm tàu cho tuyến Metro số 1, đồng thời làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân liên quan đến những dự án kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành.

Trung tâm tài chính quốc tế mở rộng cơ hội kết nối đầu tư

Theo số liệu được đề cập, trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký tại Việt Nam đạt 50,4 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Riêng TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 14.000 doanh nghiệp FDI, tạo nền tảng để mở rộng kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Anh - Việt 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, kết nối đầu tư, phát triển thị trường vốn và tài chính xanh tiếp tục là những trọng tâm hợp tác giữa hai quốc gia. Trong đó, việc từng bước đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh vào hoạt động được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư toàn cầu với nhu cầu vốn của doanh nghiệp và các dự án trọng điểm.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (ở giữa) tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Rich McClellan - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, 10 doanh nghiệp đầu tiên tham gia hệ sinh thái của Trung tâm đã được công bố. Theo ông, nhu cầu vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp Việt Nam, từ doanh nghiệp đầu tàu đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặt ra yêu cầu về một nền tảng huy động và phân bổ nguồn vốn quốc tế hiệu quả hơn.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- Ảnh 4.

Tầm nhìn phát triển dài hạn đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược

Ở góc độ hợp tác doanh nghiệp, ông Denzel Eades - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp hàng đầu của Vương quốc Anh không chỉ đầu tư vào Việt Nam mà còn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường quốc tế. Hoạt động hợp tác tập trung vào phát triển thị trường vốn, nâng cao kỹ năng, đào tạo nhân lực, tăng cường năng lực doanh nghiệp và củng cố chuỗi cung ứng trong nước.

Việc kết nối hiệu quả nguồn vốn quốc tế cùng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững.

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