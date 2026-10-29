Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan

Những ngọn đồi nhấp nhô nơi đây khoác lên mình nhiều gam màu, thu hút đông đảo du khách và những người đam mê nhiếp ảnh.
Cô Chu - Du khách chia sẻ: "Tôi từng ngắm lá thu ở những nơi khác, nhưng đó chỉ là những khu rừng trên địa hình bằng phẳng, không thể so sánh với cảnh quan phân tầng tại núi Phật Chiếu".
Tương tự, cô Trịnh - Du khách bày tỏ: "Khi gió thổi qua, những chiếc lá đầy màu sắc đung đưa, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng".
Trong khi đó, tại Bắc Kinh, cũng đang là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng sắc thu, khi những hàng cây tần bì dọc hai bên phố Ngũ Tứ đã khoác lên mình sắc vàng rực rỡ.
Phố Ngũ Tứ với những tòa nhà cổ kính với tường gạch đỏ và mái ngói xám của Đại học Bắc Kinh , làm nổi bật thêm sắc vàng của lá cây, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa dấu ấn lịch sử và nét lãng mạn của mùa thu.
Email:
Mã xác nhận: