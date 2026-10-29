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Thế giới

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan

MẠNH LINH, ANH THƯ
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(HTV) - Đến tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc thời gian này, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn sắc thu rực rỡ bao phủ núi Phật Chiếu, thuộc dãy núi Thái Hành.

Những ngọn đồi nhấp nhô nơi đây khoác lên mình nhiều gam màu, thu hút đông đảo du khách và những người đam mê nhiếp ảnh.

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 1.

Sắc thu rực rỡ bao phủ núi Phật Chiếu, thuộc dãy núi Thái Hành, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 6.

Khách tham quan trong trang phục truyền thống dạo bước dưới tán lá thu vàng tại Bắc Kinh

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 7.

Nét lãng mạn của mùa thu kết hợp hài hòa với dấu ấn lịch sử qua những mảng tường gạch đỏ và mái ngói xám cổ kính tại Bắc Kinh

Cô Chu - Du khách chia sẻ: "Tôi từng ngắm lá thu ở những nơi khác, nhưng đó chỉ là những khu rừng trên địa hình bằng phẳng, không thể so sánh với cảnh quan phân tầng tại núi Phật Chiếu".

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 2.

Cảnh quan phân tầng độc đáo tại núi Phật Chiếu thu hút đông đảo du khách và những người đam mê nhiếp ảnh đến chiêm ngưỡng

Tương tự, cô Trịnh - Du khách bày tỏ: "Khi gió thổi qua, những chiếc lá đầy màu sắc đung đưa, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng".

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 4.

Những chiếc lá rực rỡ sắc màu đung đưa trong gió, tạo nên khung cảnh mùa thu thơ mộng

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, cũng đang là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng sắc thu, khi những hàng cây tần bì dọc hai bên phố Ngũ Tứ đã khoác lên mình sắc vàng rực rỡ.

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 3.

Những ngọn đồi nhấp nhô tại núi Phật Chiếu khoác lên mình nhiều gam màu rực rỡ khi tiết trời vào thu

Phố Ngũ Tứ với những tòa nhà cổ kính với tường gạch đỏ và mái ngói xám của Đại học Bắc Kinh , làm nổi bật thêm sắc vàng của lá cây, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa dấu ấn lịch sử và nét lãng mạn của mùa thu.

Trung Quốc: Sắc thu rực rỡ thu hút khách tham quan - Ảnh 5.

Những hàng cây tần bì rực rỡ sắc vàng dọc hai bên phố Ngũ Tứ ở Bắc Kinh

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