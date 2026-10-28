Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất | Thời sự HTV ngày 28/10/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo và trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: Hợp tác kiến tạo tăng trưởng

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang chứng kiến nhiều chuyển dịch căn bản trước làn sóng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026

TP. Hồ Chí Minh ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số tiên phong, sáng tạo và nhân văn

Tại Nhà ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số mang tính tiên phong, sáng tạo và nhân văn nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam, sự kiện đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đổi mới phương thức quản lý hành chính của Thành phố.

Sự kiện ra mắt 3 mô hình công nghệ đánh dấu bước tiến trong việc đổi mới phương thức quản lý hành chính

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 28/10/2026.