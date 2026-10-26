Rực rỡ màn trình diễn từ 2.000 drone tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Bầu trời đêm trên cảng Victoria tại Hồng Kông (Trung Quốc) vừa biến thành không gian vũ trụ rực rỡ. Người xem được chiêm ngưỡng khoảng 2.000 thiết bị bay không người lái thắp sáng màn đêm với những hình ảnh ba chiều ấn tượng.
Màn trình diễn kéo dài 15 phút nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài hai đêm tại khu vực New Hung Hom.
Sự kiện đặc sắc này diễn ra vào đúng ngày Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 4B mang theo sáu vệ tinh viễn thám từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.
Không chỉ mang lại những hình ảnh mãn nhãn cho người dân và du khách, những sự kiện trình diễn ánh sáng quy mô lớn đang trở thành điểm nhấn văn hóa thường xuyên tại hòn đảo này.
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