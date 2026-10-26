Rực rỡ màn trình diễn từ 2.000 drone tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Bầu trời đêm trên cảng Victoria tại Hồng Kông (Trung Quốc) vừa biến thành không gian vũ trụ rực rỡ. Người xem được chiêm ngưỡng khoảng 2.000 thiết bị bay không người lái thắp sáng màn đêm với những hình ảnh ba chiều ấn tượng.

Màn trình diễn kéo dài 15 phút nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài hai đêm tại khu vực New Hung Hom.

Sự kiện đặc sắc này diễn ra vào đúng ngày Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 4B mang theo sáu vệ tinh viễn thám từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Các thiết bị bay không người lái phối hợp nhịp nhàng để tạo hình đồ họa ba chiều chuyển động (3D) khổng lồ mô phỏng một quả tên lửa đẩy đang bay về phía một hành tinh có vành đai (như Sao Thổ) giữa không gian

Người dân địa phương và du khách tập trung đông bờ dọc theo lan can lối đi bộ ven biển của Cảng Victoria, hào hứng dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trình diễn ánh sáng công nghệ cao đối diện với đường chân trời rực rỡ của thành phố

Không chỉ mang lại những hình ảnh mãn nhãn cho người dân và du khách, những sự kiện trình diễn ánh sáng quy mô lớn đang trở thành điểm nhấn văn hóa thường xuyên tại hòn đảo này.