Ngày 21/11, đàn chim cánh cụt Nam Cực đã có màn diễu hành đầu tiên của mùa đông tại Công viên Vùng cực Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Đây là hoạt động đặc trưng của mùa du lịch băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân. Đông đảo du khách đã đến xem và ghi lại những bước đi lắc lư ngộ nghĩnh của đàn chim trên tuyết.

Tại sự kiện, 50 cá thể chim cánh cụt nối đuôi nhau qua quảng trường của công viên trong tiếng nhạc. Một trong những con được du khách chờ đón là Đào Đào, chú chim cánh cụt nổi tiếng với hình ảnh đeo ba lô nhỏ.

Đông đảo du khách đứng kín hai bên lối đi tại quảng trường Công viên Vùng cực Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) để theo dõi và ghi lại khoảnh khắc 50 cá thể chim cánh cụt diễu hành trên tuyết trong ngày đầu mùa đông

Du khách có thể xem diễu hành miễn phí tại quảng trường vào 13 giờ 30 hằng ngày. Công viên cũng dự kiến tăng số suất diễn hành, tùy thuộc vào số lượng khách thực tế.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình "100 ngày du lịch băng tuyết" của tỉnh Hắc Long Giang, kéo dài đến hết tháng 2/2027.

Chú chim cánh cụt nổi tiếng Đào Đào thu hút sự chú ý của du khách với chiếc ba lô nhỏ màu cam đặc trưng khi sải bước trên nền tuyết trắng tại Công viên Vùng cực Cáp Nhĩ Tân

Mùa đông này, Cáp Nhĩ Tân cũng dự kiến giới thiệu khu điêu khắc băng lấy cảm hứng từ bộ phim "Fronzen - Nữ hoàng băng giá" tại công viên Thế giới Băng tuyết của thành phố.