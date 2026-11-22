Tranh cãi bùng lên ngày 15/11, khi thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận đã dùng camera siêu nhỏ để chụp đề và dùng công cụ A.I. trên điện thoại để làm bài, nhờ đó đạt điểm gần như tuyệt đối.

Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày trước kỳ thi đại học Hàn Quốc khiến giới chức nước này gấp rút siết kiểm tra thiết bị điện tử tại các điểm thi.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-Jin (Ảnh: YONHAP)

Nhà chức trách chặn Wi-Fi công cộng tại khu vực thi và yêu cầu thí sinh tắt nguồn, nộp điện thoại cùng các thiết bị thông minh. Giám thị kiểm tra kính, đồng hồ, cổ áo, tay áo và cúc áo để phát hiện camera giấu kín.

Cơ quan chức năng còn phát cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc để điện thoại phát âm báo kể cả khi chúng được đặt ở chế độ im lặng nhằm phát hiện những máy chưa nộp.

Các thí sinh trong trong kỳ thi đại học ở Hàn Quốc (Ảnh: Jintak Han/Shutterstock)

Ngày 20/11, Bộ Giáo dục cho biết đã phát hiện 111 trường hợp vi phạm quy định về thiết bị điện tử trong kỳ thi, gần một nửa nhờ hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Các công đoàn giáo viên cho rằng chính phủ đã phản ứng quá muộn.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Choi cho biết kỳ thi kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông thừa nhận Bộ Giáo dục đã không chuẩn bị đầy đủ và tuyên bố chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Tổng thống Lee Jae Myung đã chấp thuận đơn từ chức của ông Choi.

Học sinh trung học ở Daegu, Hàn Quốc đang cùng nhau dò kết quả bài thi trong kỳ thi đại học (Ảnh: EPA/Shutterstock)

Kỳ thi đại học Hàn Quốc (Suneung) kéo dài khoảng 8 giờ và là 1 trong những sự kiện thu hút sự quan tâm nhất ở Hàn Quốc. Thậm chí để bảo đảm thí sinh có thể tập trung trong 25 phút thi nghe tiếng Anh, cơ quan chức năng còn điều chỉnh lịch cất, hạ cánh của máy bay và tạm dừng một số hoạt động huấn luyện quân sự nhằm hạn chế tiếng ồn.