Nếu được thông qua, văn kiện sẽ lần đầu tiên thừa nhận mức nóng lên toàn cầu đang trên đà vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dự thảo kêu gọi đẩy nhanh phát triển công nghệ loại bỏ CO2 khỏi khí quyển nhằm đưa mức nóng lên trở lại dưới ngưỡng này.

Với nhiên liệu hóa thạch, vấn đề gây tranh cãi nhất, dự thảo chỉ nhắc lại thỏa thuận tại một kỳ COP trước về việc giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Ireland Darragh O’Brien nhấn mạnh văn kiện cần nêu rõ tác động của nhiên liệu hóa thạch đối với khí hậu. Còn Bộ trưởng Môi trường Vanuatu Ralph Regenvanu cho biết đàm phán đã chững lại sau khởi đầu khả quan.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum phát biểu tại phiên họp toàn thể bế mạc dự kiến Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/11/2026 (Ảnh: REUTERS)

Những người theo dõi các cuộc đàm phán kín cho biết Ả Rập Xê-út và một số nước sản xuất dầu mỏ lớn đã vận động để dự thảo không đề cập trực tiếp đến việc chuyển dịch khỏi dầu mỏ, khí đốt và than đá, đồng thời muốn giữ nội dung thúc đẩy công nghệ loại bỏ CO2 khỏi khí quyển.

Tổ chức môi trường quốc tế Greenpeace đánh giá dự thảo là 1 bước lùi, cho rằng điều khoản về thu giữ và lưu trữ CO2 có thể tạo điều kiện để tiếp tục sử dụng, thậm chí mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch, qua đó làm suy yếu cam kết chuyển dịch khỏi các nguồn năng lượng này.

Các nhà hoạt động của tổ chức môi trường quốc tế Greenpeace treo biểu ngữ mang thông điệp "History Is Watching" (Lịch sử đang dõi theo) dưới mái vòm Cổng Hadrian tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/11/2026 nhằm hối thúc các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị COP31 hành động quyết liệt để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch (Ảnh: REUTERS)

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại Khu vực Xanh (Green Zone) trong khuôn khổ Hội nghị COP31, ngày 20/11/2026 (Ảnh: REUTERS)

Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết phần lớn các bên đã đồng thuận và có triển vọng đạt thỏa hiệp. Tuy nhiên, một số phái đoàn cho rằng hội nghị vẫn có thể kết thúc mà không thông qua được văn kiện.