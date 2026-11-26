Trực tiếp Wushu - 14g30 ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Wushu được tổ chức từ ngày 24/11 đến 30/11/2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Giải đấu có 30 bộ huy chương, gồm 19 nội dung Taolu (biểu diễn quyền và binh khí) và 11 nội dung Sanda (đối kháng).



Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Xe đạp đường trường chiều 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.