Ngày 26/11, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Boxing là môn thể thao đối kháng đòi hỏi võ sĩ kết hợp sức mạnh, tốc độ, khả năng phản xạ và tư duy chiến thuật. Trong mỗi trận đấu, các vận động viên phải chủ động tấn công, phòng thủ và lựa chọn thời điểm ra đòn chính xác để giành lợi thế trước đối thủ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, các võ sĩ tiếp tục nỗ lực thể hiện bản lĩnh và hướng đến thành tích cao nhất.

Đón xem trực tiếp môn Boxing lúc 14 giờ 30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn so tài hấp dẫn và cổ vũ các võ sĩ.