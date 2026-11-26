Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nữ (Lào Cai - Hà Nội) - 10g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các trận đấu bóng rổ 5x5 đang diễn ra từ ngày 20/11 đến 28/11 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh. Hai nội dung nam và nữ là cơ hội để các đội tuyển thể hiện sức mạnh tập thể, chiến thuật và bản lĩnh trong cuộc đua giành huy chương.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Bóng rổ 5x5 nữ lúc 11g30 ngày 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.