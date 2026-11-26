Xe đạp 500 mét tốc độ nữ chứng kiến cuộc đua nước rút quyết liệt

Sáng 26/11, môn xe đạp đường trường tiếp tục diễn ra tại Vinhome Green Paradise Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Các tay đua tranh tài ở cự ly 500 mét tốc độ nam và nữ.

Khác với những nội dung đường dài đòi hỏi sức bền, cự ly 500 mét tốc độ là cuộc đua bùng nổ trong tích tắc. Khả năng xuất phát và duy trì tốc độ đóng vai trò quyết định thành tích

Trên sân nhà, các tay đua TP. Hồ Chí Minh bước vào tranh tài với tinh thần hưng phấn. Trước đó, đội đã giành được những thành tích đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở nội dung 500 mét tốc độ nữ, các vận động viên chủ nhà chưa thể tạo nên bất ngờ.

Kết thúc vòng loại, cả ba tay đua Kim Ngọc, Thảo Nhi và Bích Hồng đều phải dừng bước. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Kim Ngọc. Cô đạt thành tích 40 giây 835, chỉ kém tay đua Kim Ngân của Đồng Nai 0,236 giây. Khoảng cách sít sao khiến Kim Ngọc không thể giành quyền vào tứ kết.

Nguyễn Thị Thật giành HCV xe đạp 500 mét tốc độ nữ

Trong khi các tay đua chủ nhà gặp khó khăn, Nguyễn Thị Thật của An Giang thể hiện phong độ vượt trội. Cô gần như không gặp trở ngại trên hành trình tiến vào chung kết.

Với màn trình diễn ấn tượng, Nguyễn Thị Thật tiếp tục khẳng định sức mạnh ở cự ly nước rút. Tay đua An Giang xuất sắc giành HCV nội dung 500 mét tốc độ nữ

HCB thuộc về Phạm Thị Mi của Thanh Hóa. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bé Hồng của Đồng Tháp giành HCĐ.

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https://youtu.be/km83gcrmKfc?si=AytggiBREOHryBSd