Cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thu hút khán giả

Ngày 26/11, hơn 1.000 khán giả phủ kín khán đài Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trong ngày chung kết cầu lông. Đáng chú ý, sức hút này đã xuất hiện ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Ban tổ chức phải chuẩn bị thêm ghế nhựa để đáp ứng nhu cầu theo dõi của người hâm mộ.

Trên các nền tảng truyền hình và số của HTV, cầu lông cũng ghi nhận lượng khán giả theo dõi đông nhất trong số các môn thi đấu tính đến thời điểm này.

Đông đảo khán giả đến xem tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

Sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam càng làm tăng sức nóng cho giải đấu. Trong đó có Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang và tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh.

Đặc biệt, các trận chung kết đơn nam và đơn nữ đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài cũng tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Ở trận chung kết đơn nam, hai tay vợt TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh tạo nên cuộc so tài nội bộ hấp dẫn. Phúc Thịnh nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng 21 - 16 ở ván đầu tiên.

Bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Hải Đăng nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Anh thắng liên tiếp hai ván sau với cùng tỷ số 21 - 12. Qua đó, Hải Đăng ngược dòng thành công và bảo vệ ngôi vô địch.

Nguyễn Hải Đăng thừa nhận Phúc Thịnh đã thi đấu rất xuất sắc ở ván đầu. Theo anh, kinh nghiệm và một phần may mắn đã giúp mình giành chiến thắng.

Cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với những màn tranh tài hấp dẫn

Ở chung kết đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh đối đầu Vũ Thị Trang của TP. Hồ Chí Minh. Đây là màn so tài được chờ đợi giữa hai tay vợt hàng đầu trong nước.

Dù nhận được sự cổ vũ đông đảo từ khán giả nhà, Vũ Thị Trang gặp nhiều khó khăn trước phong độ cao của đối thủ. Nguyễn Thùy Linh kiểm soát thế trận bằng khả năng điều cầu chính xác và di chuyển linh hoạt.

Những pha tấn công có độ khó cao cũng giúp cô liên tục tạo lợi thế

Chung cuộc, Thùy Linh giành chiến thắng 21 - 9 và 21 - 10 sau hai ván đấu. Kết quả này giúp cô bảo vệ thành công HCV đơn nữ. Đồng thời, tay vợt tiếp tục thiết lập thành tích ba kỳ Đại hội liên tiếp vô địch nội dung này, vào các năm 2018, 2022 và 2026.

Khép lại các nội dung tranh tài, TP. Hồ Chí Minh đứng nhất toàn đoàn môn cầu lông với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đoàn Lâm Đồng xếp thứ Nhì với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Hưng Yên đứng thứ Ba với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn và tổ chức. Những trận đấu chất lượng, sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu cùng không khí cuồng nhiệt trên khán đài đã góp phần tạo nên sức hút cho giải đấu. Thành tích của TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy chiều sâu lực lượng và vị thế của một trong những trung tâm cầu lông mạnh của cả nước.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/T-3BtZY5bg4?si=HQFwfJuIM2TK09MK