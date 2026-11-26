Trực tiếp Bóng ném trong nhà nam (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) - 19g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Bóng ném trong nhà được tổ chức từ ngày 22/11 đến 29/11/2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Khu vực II - Bình Dương). Các đội tuyển tranh tài ở hai nội dung nam và nữ, cùng hướng đến mục tiêu chinh phục những tấm huy chương của Đại hội.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Bóng ném tối 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.