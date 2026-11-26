Cầu lông đơn nam chứng kiến màn so tài nội bộ kịch tính

Ngày 26/11, trận chung kết cầu lông đơn nam diễn ra đầy hấp dẫn tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.

Hai tay vợt chủ nhà Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh cạnh tranh trực tiếp tấm huy chương vàng

Với sức trẻ và sự tự tin, Phan Phúc Thịnh nhập cuộc đầy chủ động. Tay vợt trẻ liên tục tạo sức ép bằng những pha cầu khó. Đặc biệt, anh khiến đương kim vô địch gặp nhiều thử thách trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, Nguyễn Hải Đăng không dễ dàng đánh mất thế trận. Kinh nghiệm thi đấu giúp tay vợt sinh năm 2000 từng bước điều chỉnh chiến thuật. Anh chủ động kiểm soát nhịp độ và hóa giải những pha lên lưới của đối phương.

Bên cạnh đó, nền tảng thể lực bền bỉ giúp Hải Đăng duy trì sự ổn định. Càng về cuối trận, bản lĩnh của đương kim vô địch càng được thể hiện rõ.

Cầu lông đơn nam ghi dấu ấn của Nguyễn Hải Đăng

Sau màn rượt đuổi căng thẳng, Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng ngược dòng 2-1. Như vậy, kết quả này giúp tay vợt TP. Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam.

Đây là thành quả xứng đáng sau màn thể hiện bản lĩnh của Hải Đăng. Trước đó, anh cũng góp công cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam.

Nguyễn Hải Đăng khép lại Đại hội với hai tấm huy chương vàng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vai trò của tay vợt trong đội hình cầu lông TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, đoàn TP. Hồ Chí Minh giành tổng cộng 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở môn cầu lông. Đây là bước tiến đáng kể so với kỳ Đại hội thứ IX.

Tại kỳ Đại hội trước, đoàn chỉ giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 Huy chương Đồng. Kết quả năm nay cho thấy sự cải thiện về thành tích của cầu lông TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/km83gcrmKfc?si=ZUAquf30QxuXu88M