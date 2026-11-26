Trực tiếp Billiards & Snooker - 15g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, số 116 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 10 nội dung tranh huy chương, gồm Carom 1 băng, Carom 3 băng nam và nữ; Pool 9 bi đơn nam, đôi nam, đơn nữ; Pool 10 bi đơn nam; English Billiards đơn nam, đôi nam và Snooker 6 bi đỏ.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Billiards & Snooker lúc 15g ngày 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.