Các nhà khoa học Mỹ đã thu hoạch khoai tây trồng trên vật liệu mô phỏng bề mặt Mặt Trăng, với năng suất tương đương khi trồng trên đất thông thường. Kết quả mở ra triển vọng giúp các phi hành gia tự trồng thực phẩm trong những chuyến lưu trú dài ngày trên Mặt Trăng.

Các chậu cây khoai tây được trồng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đánh giá khả năng sinh trưởng trên 5 loại vật liệu mô phỏng đất Mặt Trăng

Trong nghiên cứu do NASA tài trợ, nhóm Đại học Bang Oregon thử nghiệm 5 loại vật liệu mô phỏng lớp bụi và đá vụn phủ trên bề mặt Mặt Trăng.

Một trong số này khi trộn với 30% phân trùn quế đã cho năng suất khoai tây tương đương với đất trồng trên Trái Đất. Trong các mẫu không bổ sung phân, cây còi cọc và bộ rễ kém phát triển.

Giống khoai tây Modoc, có vỏ đỏ và ruột trắng, nhìn chung vẫn giữ được chất lượng dinh dưỡng sau thu hoạch. Nhóm nghiên cứu cũng đã thử nghiệm 10 giống khoai tây để tìm giống phù hợp nhất cho các sứ mệnh tương lai.

Nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bang Oregon thu hoạch những củ khoai tây Modoc phát triển từ chậu chứa vật liệu mô phỏng bụi và đá vụn bề mặt Mặt Trăng

Kết quả được công bố trên tạp chí Npj Microgravity, có thể giúp phát triển hệ thống trồng thực phẩm tại các căn cứ trên Mặt Trăng, qua đó giảm nhu cầu vận chuyển lương thực từ Trái Đất.