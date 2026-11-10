Trợ giúp pháp lý: Đồng hành cùng người dân trong các vụ việc về ma túy

Đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần người dân

Các vụ việc liên quan đến ma túy thường đặt ra nhiều vấn đề pháp lý phức tạp, không chỉ đối với người có liên quan mà còn ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng. Trong quá trình giải quyết, việc nắm rõ quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục pháp lý có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần đưa chính sách đến gần người dân, bảo đảm những người thuộc diện được hỗ trợ có cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý theo quy định

Trước yêu cầu đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các xã, phường tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở. Thông qua những buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến quy định pháp luật, tìm hiểu quyền được trợ giúp pháp lý và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên về những vấn đề quan tâm.

Đối với người từng vướng vào các vụ việc liên quan đến ma túy, sự hỗ trợ kịp thời còn giúp họ và gia đình tháo gỡ những băn khoăn về thủ tục pháp lý, hiểu rõ hơn các quyền lợi được pháp luật bảo đảm. Trường hợp anh N.A.T là một trong những người được Trung tâm hỗ trợ. Theo nội dung ghi nhận, sự đồng hành này giúp anh và gia đình có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, hướng đến tái hòa nhập cộng đồng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, cho biết trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy không chỉ dừng lại ở việc giải thích quy định pháp luật. Tùy tính chất vụ việc và điều kiện của người yêu cầu, hoạt động này còn có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn thủ tục, tham gia tố tụng và các hình thức trợ giúp khác theo quy định.

Người dân được tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp lý, qua đó hiểu rõ hơn quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các vụ việc liên quan đến ma túy

Luật sư Trần Trung Chánh và luật sư Lại Thị Ngọc Điểm - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, cũng nhấn mạnh vai trò của việc giải thích quyền, nghĩa vụ, hướng dẫn thủ tục và nghiên cứu hồ sơ. Trên cơ sở các tình tiết và quy định pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể tham gia tố tụng, thực hiện quyền bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi theo tư cách tham gia tố tụng, bảo đảm tính khách quan và đúng pháp luật.

Phối hợp liên ngành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Bên cạnh hoạt động chuyên môn của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý và luật sư, chính quyền cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến đúng đối tượng. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn và kết nối với cơ quan chuyên môn, địa phương giúp người dân biết nơi liên hệ, cách thức yêu cầu hỗ trợ và những quyền lợi được pháp luật bảo đảm.

Bà Lê Thị Thúy - Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, cho biết Trung tâm chú trọng đưa chính sách đến đúng đối tượng, nâng cao nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý, đồng thời bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

Tại cơ sở, hoạt động phối hợp còn góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng. Anh Trần Văn Phát - Phó Bí thư Đoàn phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, cho biết qua các buổi tuyên truyền, lực lượng đoàn viên có thêm kiến thức để phổ biến lại cho thanh niên trên địa bàn.

Việc tiếp nhận, tư vấn trực tiếp tại Trung tâm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, khuyến khích người dân chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nhu cầu

Trong khi đó, ông Võ Trương Bình - Chủ tịch UBND phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, cho biết địa phương là địa bàn trọng điểm với nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. Vì vậy, phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng đến kéo giảm tỷ lệ vụ việc ma túy.

Theo thống kê được cung cấp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và UBND các xã, phường đã phối hợp tổ chức 22 đợt truyền thông, thu hút gần 8.000 lượt người tham dự. Hoạt động này góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân nhận biết và tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Hoạt động tư vấn, tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, từ đó chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân

Việc tiếp tục phát huy vai trò của trợ giúp viên pháp lý, luật sư và chính quyền cơ sở sẽ góp phần bảo đảm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có cơ hội tiếp cận dịch vụ theo quy định; qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và chung tay giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.