TP. Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp hướng tới Thành phố không ma túy

Truy đến tận nguồn cung cấp ma túy

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh tập trung làm rõ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, phân phối đến những hành vi vi phạm liên quan, trong đó có tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 7/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một quán bar, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ cuộc kiểm tra này, lực lượng chức năng mở rộng truy xét, triển khai chuyên án trên nhiều tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 19/10/2026, đã bắt giữ 151 đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ nhiều điểm tập kết, cất giấu ma túy.

Từ người sử dụng, lần ra các đầu mối ma túy

Tại phường An Khánh, qua xét nghiệm nhanh, Công an phường phát hiện Phạm Thanh Thảo - người đang thuộc diện quản lý, cảm hóa, giáo dục tại địa phương - dương tính với chất ma túy Ketamine.

Từ kết quả này, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 1,7 kg ma túy tổng hợp.

Những chuyên án, vụ án được triệt phá cho thấy sự chủ động trong công tác nghiệp vụ, khả năng tổ chức, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, từng bước bóc gỡ các mắt xích trong đường dây, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy từ cơ sở.

Quyết liệt đấu tranh, hướng đến TP. Hồ Chí Minh không ma túy

Trong 10 tháng năm 2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khám phá, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. So với cùng kỳ, số vụ tăng 1.838 vụ, tương ứng 40,28%; số đối tượng tăng 5.421 người, tương ứng 43,95%.

Tang vật thu giữ gồm 14,88 kg heroin, 4,29 kg cocaine, 310,86 kg cần sa, 171,64 kg ma túy tổng hợp, 44,07 kg các loại ma túy khác và 36,37 lít dung dịch có chứa chất ma túy.

Về kết quả xử lý, lực lượng chức năng đã khởi tố 4.527 vụ với 14.699 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 1.807 vụ với 2.929 đối tượng; chuyển Công an các tỉnh, thành phố khác xử lý 67 vụ với 128 đối tượng.

Thời gian tới, đặc biệt trong những tháng cuối năm, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, tăng cường quản lý các đối tượng sau cai nghiện. Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, tiến tới mục tiêu TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.