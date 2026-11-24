Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, bà Kim Yo Jong - em gái của lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng hành động của Thụy Sĩ là xâm phạm chủ quyền quốc gia và thể hiện thái độ thù địch với Bình Nhưỡng.

Trước đó, báo chí quốc tế đưa tin Thụy Sĩ đã đưa trại thiếu nhi Songdowon của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc cơ sở này hợp tác với các nhóm có liên hệ với Nga để đưa trẻ em từ những khu vực của Ucraina mà Nga đang kiểm soát sang nơi khác.

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ đóng cửa cơ quan ngoại giao của Thụy Sĩ sau hành động áp đặt lệnh trừng phạt đối với một trại thiếu nhi của nước này

Hãng tin Reuters chưa thể xác minh thông tin về lệnh trừng phạt của Thụy Sĩ. Trại thiếu nhi Songdowon nằm tại thành phố ven biển phía Đông Wonsan của Triều Tiên. Cuối năm 2025, một trang tin của Ucraina cho biết ít nhất 2 trẻ em Ucraina đã được đưa đến đây.

Bà Kim Yo Jong - em gái của lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng hành động của Thụy Sĩ là thể hiện thái độ thù địch và xâm phạm chủ quyền quốc gia

Văn phòng ngoại giao của Thụy Sĩ ở Bình Nhưỡng đã mở cửa lại vào cuối tháng 10, trùng với thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đến Triều Tiên.



