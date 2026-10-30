Ông Kim Jong Un: Triều Tiên sẽ phát triển mạnh công nghệ UAV

Theo KCNA, ông Kim Jong Un cho biết việc giành ưu thế trong công nghệ UAV là yêu cầu cần thiết trong chiến tranh hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống vũ khí không người lái phải là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ AI và UAV trong quân sự

Tại triển lãm, Bình Nhưỡng cũng giới thiệu nhiều loại vũ khí, gồm UAV cảm tử, tên lửa hành trình chiến thuật, UAV đa năng và hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm.

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 vật thể, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Triều Tiên liên tục thử nghiệm các loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa và UAV, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang

Triều Tiên đã nhiều lần thúc đẩy phát triển UAV và A.I. phục vụ mục đích quân sự. Tháng 11/2024, ông Kim chỉ đạo sản xuất hàng loạt UAV cảm tử. Đến tháng 3/2025, ông trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm UAV trang bị A.I.. Tháng 9/2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên xác định A.I. là một trong những ưu tiên trong quá trình hiện đại hóa vũ khí.