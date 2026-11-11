Triển lãm ảnh về 40 bệnh nhân ung thư tại Đức

Bảo tàng Nghệ thuật Kunstmuseum Bonn tại Đức vừa khai mạc triển lãm ảnh "Tâm điểm sự sống" của nhiếp ảnh gia Herlinde Koelbl. Bộ ảnh giới thiệu chân dung và câu chuyện của 40 người mắc ung thư, tập trung vào những dấu tích của quá trình xạ trị.

Triển lãm ảnh về những dấu vết xạ trị

Triển lãm giới thiệu những bức chân dung và câu chuyện cá nhân của 40 bệnh nhân ung thư, phản ánh các trải nghiệm trong quá trình điều trị, từ những thay đổi trên cơ thể đến cảm xúc và tâm lý của người bệnh.

Điểm nhấn của bộ ảnh là những dấu định vị được sử dụng trong xạ trị, giúp xác định chính xác vị trí cần chiếu xạ. Qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia, các dấu vết mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với hành trình điều trị và hy vọng sống của từng bệnh nhân.

Khách tham quan tìm hiểu những bức chân dung tại triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Herlinde Koelbl ở Bảo tàng Nghệ thuật Kunstmuseum Bonn, Đức

Ý tưởng thực hiện dự án bắt nguồn từ chính trải nghiệm điều trị ung thư của Herlinde Koelbl trong giai đoạn 2019 - 2020. Trong quá trình điều trị, bà đặc biệt chú ý đến những dấu định vị trên cơ thể, từ đó hình thành ý tưởng ghi lại câu chuyện của những người cùng đối mặt với căn bệnh này.

Để thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia đã tiếp cận và trò chuyện với các bệnh nhân thuộc nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Những bức chân dung được kết hợp cùng lời kể của nhân vật, giúp người xem hiểu thêm về nỗi lo âu, sự tổn thương và những hy vọng trong quá trình điều trị.

Những tác phẩm ghi lại chân dung bệnh nhân và dấu định vị trong xạ trị, giúp công chúng tiếp cận góc nhìn ít được chia sẻ về hành trình điều trị ung thư

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, nhiếp ảnh gia Herlinde Koelbl cho biết, việc tiếp cận không gian điều trị xạ trị vốn có nhiều hạn chế, nhưng bà đã được bệnh viện tạo điều kiện để quan sát và ghi hình.

"Tất cả bệnh nhân ở đây đều vô cùng dũng cảm, bởi họ dám để lộ gương mặt, cơ thể và chia sẻ câu chuyện của chính mình", bà Herlinde Koelbl bày tỏ.

Triển lãm ảnh khơi mở đối thoại về ung thư

Bên cạnh việc ghi lại những dấu tích của quá trình điều trị, triển lãm còn hướng đến mục tiêu mở rộng sự thấu hiểu của cộng đồng đối với người mắc ung thư.

Qua những bức chân dung và câu chuyện cá nhân, người xem có cơ hội tiếp cận các trải nghiệm thường ít được chia sẻ công khai, từ những khó khăn về thể chất đến những biến chuyển trong đời sống tinh thần của bệnh nhân.

Đối với Bảo tàng Nghệ thuật Kunstmuseum Bonn, triển lãm không đơn thuần là hoạt động giới thiệu tác phẩm nhiếp ảnh, mà còn tạo không gian để công chúng trao đổi, chia sẻ và suy ngẫm về căn bệnh ung thư.

Không gian triển lãm kết hợp hình ảnh và những lời chia sẻ của bệnh nhân, khơi gợi sự đồng cảm và đối thoại về căn bệnh ung thư

Việc đưa những trải nghiệm điều trị vào không gian nghệ thuật cũng góp phần giảm bớt sự e ngại khi đề cập đến bệnh tật, đồng thời khuyến khích sự đồng cảm và quan tâm đối với người bệnh.

Thông qua dự án, Herlinde Koelbl mong muốn mang đến góc nhìn cởi mở hơn về ung thư, trong đó những dấu vết của quá trình điều trị được nhìn nhận như một phần của hành trình đối mặt với bệnh tật và gìn giữ sự sống.

Triển lãm mở cửa từ ngày 8/11/2026 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 16/5/2027 tại Bảo tàng Nghệ thuật Kunstmuseum Bonn, Đức.