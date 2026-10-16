Đức Giáo hoàng Leo XIV hiện có thể ăn uống, đi bộ sau ca mổ

Trước đó, các bác sĩ đã chính thức xác nhận Đức Giáo hoàng mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến phổi.

Chẩn đoán này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế đối với khả năng duy trì các trọng trách của người đứng đầu Vatican ở độ tuổi 71. Nhất là việc liệu Giáo hoàng có thể thực hiện chuyến công du Nam Mỹ dự kiến vào tháng 11 tới hay không. Hành trình đến Argentina, Uruguay và Peru bao gồm các chuyến bay dài và nhiều điểm dừng ở vùng núi cao, những yếu tố nguy cơ có thể gây khó khăn cho hệ hô hấp của bệnh nhân vừa phẫu thuật.

Đức Giáo hoàng Leo 14 xuất hiện trước công chúng sau ca phẫu thuật

Những ngày qua, nhiều tín hữu đã tụ tập cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Vatican, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo hoàng.