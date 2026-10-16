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Thế giới

Đức Giáo hoàng Leo XIV hiện có thể ăn uống, đi bộ sau ca mổ

THẢO TRANG, THIÊN PHÚC, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đức Giáo hoàng Leo XIV đang tiếp tục điều trị ngày thứ 3 tại bệnh viện Gemelli ở Rome, Italia sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Hãng tin AP dẫn thông cáo từ Vatican cho biết Ngài hiện đã có thể ăn uống, đi bộ và đang tiếp nhận vật lý trị liệu hô hấp.

Trước đó, các bác sĩ đã chính thức xác nhận Đức Giáo hoàng mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến phổi.

Chẩn đoán này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế đối với khả năng duy trì các trọng trách của người đứng đầu Vatican ở độ tuổi 71. Nhất là việc liệu Giáo hoàng có thể thực hiện chuyến công du Nam Mỹ dự kiến vào tháng 11 tới hay không. Hành trình đến Argentina, Uruguay và Peru bao gồm các chuyến bay dài và nhiều điểm dừng ở vùng núi cao, những yếu tố nguy cơ có thể gây khó khăn cho hệ hô hấp của bệnh nhân vừa phẫu thuật.

Đức Giáo hoàng Leo XIV hiện có thể ăn uống, đi bộ sau ca mổ - Ảnh 1.

Đức Giáo hoàng Leo 14 xuất hiện trước công chúng sau ca phẫu thuật

Những ngày qua, nhiều tín hữu đã tụ tập cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Vatican, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo hoàng.

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Tín hữu cầu nguyện cho Giáo hoàng Leo XIV

Tín hữu cầu nguyện cho Giáo hoàng Leo XIV

(HTV) - Giáo hoàng Leo XIV vừa trải qua ca phẫu thuật và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Những ngày này, nhiều tín hữu Công giáo đã đến Quảng trường Thánh Phê-rô ở Vatican để gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo hoàng.

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