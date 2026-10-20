Đức: Chó lạp xưởng chạy đua ở Munich

Để khích lệ các "vận động viên" bốn chân bứt tốc về đích, những người chủ đã sử dụng đủ mọi tuyệt chiêu, từ vẫy gọi bằng đồ ăn vặt cho đến dùng những món đồ chơi quen thuộc để thu hút.

Chủ nhân tận dụng mọi "tuyệt chiêu" từ đồ ăn vặt đến đồ chơi quen thuộc để khích lệ các chú chó lạp xưởng bứt tốc về đích

Quy định của giải đấu được thiết kế bài bản nhằm đảm bảo sự công bằng cho các "thí sinh". Bà Denise Wenzel-Hinte - đại diện Ban tổ chức, cho biết: "Các chú chó lạp xưởng được chia vào các nhóm thi đấu theo từng hạng cân. Đường đua được thiết kế dài 40 mét, rộng 8 mét, và mỗi lượt chạy sẽ có ba chú chó cùng tranh tài".

Vốn nổi tiếng là giống chó có cá tính mạnh, chó lạp xưởng luôn có sức hút đặc biệt với những người yêu động vật. Anh Thomas Wagner, một người trực tiếp đưa thú cưng đến tham gia, chia sẻ: "Đây là giống chó độc lập và có cá tính rất riêng. Nhiều người thường đánh giá chúng bướng bỉnh, nhưng thực chất chúng hoàn toàn có khả năng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó".

Giải đua chó lạp xưởng tại Munich ngày càng khẳng định sức hút khi mở rộng quy mô hoành tráng, quy tụ tới 150 đơn vị trưng bày tại khu phức hợp Motorworld

Sức hút của giải đua ngày càng được khẳng định rõ nét qua quy mô mở rộng theo từng năm. Ban tổ chức tiết lộ, nếu như 4 năm trước, chương trình khởi đầu khiêm tốn với chỉ một đơn vị trưng bày và 30 chú chó tham gia, thì đến năm nay, sự kiện đã phủ kín toàn bộ khu phức hợp Motorworld, quy tụ tới 150 đơn vị trưng bày và thu hút đông đảo người hâm mộ.