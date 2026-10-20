TP. Hồ Chí Minh xây hệ sinh thái A.I., thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu

TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (A.I.) thông qua việc kết nối nguồn nhân lực nghiên cứu với nhu cầu ứng dụng công nghệ. Trong đó, Saigon A.I. Hub (SAIH) được xây dựng như một không gian nghiên cứu mở, tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu từ trường đại học tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp và phát triển những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.

Hệ thống kết nối và chia sẻ dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Saigon AI Hub đưa nghiên cứu A.I. vào ứng dụng thực tế

Một trong những dự án tiêu biểu tại Saigon A.I. Hub là hệ thống mô phỏng bay drone do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát triển. Giải pháp cho phép người học luyện tập điều khiển thiết bị trong môi trường ảo, thay vì phải trực tiếp sử dụng drone ngay từ giai đoạn đầu.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ mô phỏng những tình huống bay phức tạp, giúp người học rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố và hạn chế nguy cơ hư hỏng thiết bị.

Tiến sĩ Lê Khánh Duy - Thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Saigon A.I. Hub, cho biết nhóm hợp tác với Real-time Robotics là một doanh nghiệp sản xuất drone tại Việt Nam, phát triển ba sản phẩm giả lập phục vụ kiểm thử và đào tạo người điều khiển.

"Việc bay thử drone khi chưa có đủ kinh nghiệm có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Trong khi đó, các phần mềm hiện có chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp, đặt ra nhu cầu phát triển giải pháp mô phỏng chính xác hơn về đặc tính vật lý và hành vi của drone", ông Duy nói.

Sinh viên Nguyễn Đức Thịnh - Thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ: "Người mới học điều khiển drone thường lo ngại va chạm, làm hư hỏng thiết bị. Với hệ thống mô phỏng do nhóm phát triển, người học có thể tự tin luyện tập trong môi trường ảo mà không phải lo lắng về những rủi ro này".

Không chỉ phục vụ đào tạo, nhóm nghiên cứu còn hướng đến khả năng thu thập quỹ đạo bay để nâng cao hiệu quả kiểm soát thiết bị.

Bên cạnh đó, môi trường nghiên cứu tại Saigon A.I. Hub giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào những yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Theo bạn Nguyễn Cao Anh Tiến - Sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, việc tham gia các dự án thực tế tạo động lực để sinh viên phát triển chuyên môn và mở rộng cơ hội kết nối với doanh nghiệp.

Nhóm sinh viên trao đổi về mô hình công nghệ và ứng dụng phần mềm trong quá trình nghiên cứu

Từ nhận diện cảm xúc đến thương mại hóa công nghệ A.I.

Ngoài mô phỏng drone, Saigon A.I. Hub còn triển khai nghiên cứu nhận diện cảm xúc qua tiếng nói tiếng Việt, hướng đến những ứng dụng có khả năng tương tác phù hợp hơn với người sử dụng.

Tiến sĩ Lê Duy Tân - Thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Công nghệ này có thể giúp A.I. trong giáo dục điều chỉnh câu trả lời theo cảm xúc người học, hỗ trợ người cao tuổi sống một mình hoặc giúp tổng đài tự động phản hồi phù hợp hơn. Hiện hệ thống đạt độ chính xác 80% và mới chỉ nhận diện được tiếng Việt phổ thông”.

Tuy nhiên, kết quả này mới phản ánh mức độ phát triển được nhóm nghiên cứu công bố, chưa cho thấy khả năng ứng dụng với tất cả giọng vùng miền hoặc trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

Trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng phát triển những hình thức tương tác mới giữa người dùng và thiết bị thông minh

Để các kết quả nghiên cứu có thể tiếp cận thị trường, Saigon AI Hub định hướng chuyển từ việc các nhóm chủ động đề xuất ý tưởng sang tiếp nhận những bài toán cụ thể từ doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.

Ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG, cho rằng nghiên cứu không phải lúc nào cũng thành công, song việc bắt đầu từ nhu cầu thực tế sẽ góp phần xây dựng năng lực chuyển hóa nghiên cứu thành sản phẩm ứng dụng.

Đồng thời, ông David Benjamin - Nhà đồng sáng lập Google A.I. Futures Fund, đánh giá cao tiềm năng nhân lực công nghệ Việt Nam và đề cập việc Google hỗ trợ tiếp cận sớm các mô hình A.I., chuyên gia cùng tài nguyên điện toán.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng các tập dữ liệu về đất đai, thuế, tài chính; nghiên cứu đề án trung tâm dữ liệu A.I. và báo cáo Chính phủ về cơ chế đối ứng vốn đầu tư mạo hiểm.

Ứng dụng dữ liệu và công nghệ số có tiềm năng hỗ trợ quản lý giao thông, hạ tầng và các dịch vụ đô thị

Qua đó, việc phát triển Saigon A.I. Hub vừa mở thêm cơ hội cho các nhà nghiên cứu, sinh viên vừa góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng đến nâng cao năng lực làm chủ công nghệ A.I. tại TP. Hồ Chí Minh.