Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) đang tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược marketing và quản trị thương hiệu. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận công nghệ không tự động tạo ra lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần kết hợp dữ liệu với chiến lược phù hợp, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và duy trì bản sắc riêng.

Ứng dụng A.I. phát triển thương hiệu: Cơ hội từ dữ liệu

Trong hoạt động kinh doanh, A.I. được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, nhận diện nhu cầu khách hàng và điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường. Đây cũng là nội dung được đề cập tại sự kiện ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain, với sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

“Thông qua A.I. và nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp có thể thấu hiểu nhu cầu khách hàng và đổi mới chiến lược kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để thương hiệu phát triển bền vững doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.” Ông Phạm Thái Lai - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế VCCI

Từ góc độ thực tiễn, giá trị của A.I. không chỉ nằm ở việc hỗ trợ tạo nội dung hay tự động hóa công việc. Khi được sử dụng cùng dữ liệu thị trường và mục tiêu kinh doanh rõ ràng, công nghệ có thể giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra quyết định về khách hàng, truyền thông và định hướng phát triển thương hiệu.

NEX Brain hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn lực ra sao?

Một trong những khó khăn khi phát triển thương hiệu là yêu cầu nguồn lực cho đội ngũ marketing, nghiên cứu thị trường và triển khai chiến dịch. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế, việc tổ chức các hoạt động này một cách bài bản có thể tạo áp lực về chi phí và nhân sự.

Lễ ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain

Trước nhu cầu đó, Chichilon Group giới thiệu NEX Brain, nền tảng ứng dụng A.I. hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Theo bà Nguyễn Phạm Mai Vy, Giám đốc điều hành Khối Liên minh Lưu lượng, Chichilon Group, nền tảng được thiết kế để hỗ trợ nhiều khâu trong hoạt động quản trị thương hiệu.

Bà Nguyễn Phạm Mai Vy - Giám đốc điều hành Khối Liên minh Lưu lượng, Chichilon Group "NEX Brain cho phép doanh nghiệp đo lường sức khỏe thương hiệu, lập kế hoạch phát triển và triển khai các chiến dịch, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp với thị trường. Nền tảng này giúp tiết kiệm nguồn lực, phù hợp với những doanh nghiệp mong muốn ứng dụng A.I. để tạo ra giá trị lớn hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động."

Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm một phương án hỗ trợ các hoạt động từ đánh giá thương hiệu đến lập kế hoạch và triển khai chiến dịch. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của nền tảng vẫn cần được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu cụ thể, chất lượng đầu ra và giá trị mang lại trong quá trình sử dụng.

Giữ bản sắc và kiểm soát rủi ro khi ứng dụng A.I.

Bên cạnh cơ hội tối ưu nguồn lực, việc nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng các hệ thống A.I. cũng đặt ra bài toán khác biệt hóa.

Ông Bùi Quý Phong - Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam, lưu ý rằng các giải pháp marketing có thể ngày càng tương đồng khi doanh nghiệp sử dụng những hệ thống tích hợp tương tự nhau. Do đó, thách thức lớn nhất đối với thương hiệu là làm thế nào để giữ được bản sắc riêng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đặc biệt lưu ý đến những rủi ro pháp lý liên quan đến A.I. và thận trọng trong quá trình ứng dụng."

Thách thức lớn với thương hiệu là làm thế nào giữ được bản sắc riêng trong các giải pháp marketing được sử dụng từ những hệ thống tích hợp tương tự nhau

Vì vậy, doanh nghiệp không nên xem A.I. là giải pháp thay thế hoàn toàn cho tư duy chiến lược. Công nghệ cần được sử dụng để hỗ trợ phân tích và triển khai, trong khi định hướng thương hiệu vẫn phải xuất phát từ giá trị cốt lõi, đặc điểm khách hàng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đồng thời, việc kiểm soát rủi ro pháp lý và đánh giá chất lượng nội dung do A.I. hỗ trợ tạo ra cần được xem là một phần trong quy trình quản trị. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp khai thác công nghệ mà không làm suy giảm uy tín hoặc đánh mất nét riêng trên thị trường.

Nhìn chung, A.I. mở rộng công cụ để doanh nghiệp phát triển thương hiệu, nhưng lợi thế dài hạn không chỉ đến từ công nghệ. Khả năng hiểu khách hàng, duy trì chất lượng và xây dựng bản sắc nhất quán mới là nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển tiềm năng công nghệ thành giá trị thực tế.