Tin giả do A.I. tạo ra: Cách kiểm chứng trước khi chia sẻ

Tin giả do A.I. tạo ra ngày càng khó nhận diện

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (A.I.) mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc nhận diện và kiểm chứng thông tin trên không gian mạng. Hình ảnh, video, giọng nói và nội dung giả mạo ngày càng chân thực, khiến người dùng dễ nhầm lẫn nếu chỉ dựa vào hình thức bên ngoài.

Đáng chú ý, các nội dung do A.I. tạo ra có thể mô phỏng thiên tai, sự kiện xã hội hoặc thông tin liên quan đến cơ quan nhà nước. Khi được phát tán trên mạng xã hội mà không có thông tin kiểm chứng, những nội dung này có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận thông tin của cộng đồng.

Anh Lý Hữu Quân cho biết cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ trên mạng xã hội

Anh Lý Hữu Quân - người dân phường Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, cho biết anh bắt gặp nhiều video do A.I. tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội. Theo anh, việc đối chiếu với các nguồn tin chính thống là cần thiết trước khi quyết định chia sẻ.

Qua lướt trên các nền tảng thì có thể thấy được rất là nhiều clip do A.I. tạo ra như là bão lũ hay là tin của chính quyền được A.I. dựng. Mình sẽ phải kiểm chứng bằng cách là mình sẽ phải xác nhận từ những cái nguồn chính thống như là những tờ báo uy tín, thì mình mới quyết định là nên có nên chia sẻ cái nguồn tin đó hay là không. Anh Lý Hữu Quân - phường Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh



Vì vậy, người dùng không nên đánh giá độ tin cậy của thông tin chỉ dựa vào hình ảnh, âm thanh hoặc mức độ chân thực của video. Việc xác minh nguồn đăng tải, thời điểm xuất hiện và đối chiếu với các nguồn đáng tin cậy là những bước cần thiết trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ nội dung.

Nghị định 328 và trách nhiệm khi phát tán tin giả

Hình ảnh minh họa tin giả trên mạng xã hội và công tác xử lý hành vi phát tán thông tin sai sự thật

Nghị định 328 về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2026. Theo nội dung phóng sự, một trong ba trường hợp thông tin bị gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra nhưng chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, hành vi tạo dựng, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả. Các hình thức xử lý có thể bao gồm xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật tương ứng.

Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật - Giám đốc Công ty Luật TNHH Chính Nghĩa Luật, cho biết việc cố ý chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Ngoài ra, tùy trường hợp và căn cứ pháp luật áp dụng, người vi phạm có thể phải gỡ bỏ thông tin, cải chính, xin lỗi hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự. Do đó, người dùng cần cân nhắc trách nhiệm của mình trước khi phát tán nội dung chưa được xác minh.

Cách kiểm chứng tin giả do A.I. tạo ra trước khi chia sẻ

Để hạn chế nguy cơ tiếp nhận và phát tán thông tin sai lệch, người dùng cần ưu tiên kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu thời gian và bối cảnh của hình ảnh, video với các nguồn tin chính thống. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ nhận diện nội dung do A.I. tạo ra, nhưng không nên xem đây là căn cứ duy nhất để kết luận thật – giả.

Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ cách kiểm chứng thông tin do AI tạo ra

Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Hữu Nguyên cho biết người dùng cần kiểm tra thời điểm xuất hiện của thông tin, xác định liệu nội dung có phản ánh sự kiện đang diễn ra hay sử dụng lại tư liệu cũ. Đồng thời, các công cụ công nghệ có thể hỗ trợ kiểm tra hình ảnh, âm thanh và video nhằm phát hiện dấu hiệu giả mạo.

Tuy nhiên, kết quả từ công cụ nhận diện cần được xem xét cùng nguồn gốc và bối cảnh của thông tin. Khi chưa có đủ căn cứ xác minh, người dùng nên tiếp tục đối chiếu với các nguồn đáng tin cậy thay vì vội vàng kết luận hoặc chia sẻ.

Đặc biệt, người dùng không nên phát tán nội dung chưa được kiểm chứng chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng lượt xem, lượt tương tác. Khi phát hiện tài khoản, trang hoặc nhóm mạng xã hội có dấu hiệu tạo dựng, phát tán tin giả, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Trước sự phát triển của A.I., kiểm chứng thông tin không chỉ giúp người dùng hạn chế nguy cơ bị đánh lừa mà còn góp phần ngăn chặn sự lan truyền của nội dung sai sự thật. Do đó, ưu tiên nguồn tin chính thống và thận trọng trước mỗi lần chia sẻ là những nguyên tắc cần thiết để xây dựng môi trường mạng an toàn, đáng tin cậy hơn.