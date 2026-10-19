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Thế giới

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

TTXVN
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Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Paris, Pháp, ngày 17/10/2026. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Sebastien Lecornu công bố chiến dịch điều tra, xử lý tư pháp quy mô lớn và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bạo lực và cướp phá trong các cuộc biểu tình cuối tuần.

Ngày 19/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết ông đã yêu cầu các tỉnh trưởng áp đặt lệnh giới nghiêm một phần và tại những khu vực cụ thể, bắt đầu từ tối cùng ngày, sau các vụ bạo lực và cướp phá xảy ra trong những cuộc biểu tình cuối tuần.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp liên bộ về cuộc khủng hoảng hiện nay, theo hãng thông tấn Anadolu, ông Lecornu nói: “Tôi đã yêu cầu các tỉnh trưởng triển khai một số lệnh giới nghiêm trong tối nay”, đồng thời cho biết thêm: “Các lệnh giới nghiêm này sẽ chỉ áp dụng một phần và có thể được giới hạn tại những khu vực rất cụ thể”.

Các tỉnh trưởng sẽ tham vấn thị trưởng và đại diện doanh nghiệp trước khi quyết định những biện pháp hạn chế nhằm bảo vệ người dân và tài sản.

Ông Lecornu nhấn mạnh: “Không có chuyện áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bộ Paris. Điều đó sẽ không hợp lý”, nhưng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết, nhưng cho rằng các lệnh giới nghiêm có mục tiêu cụ thể hiện là biện pháp phù hợp hơn.

Người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định: “Quyết tâm khôi phục trật tự của tôi là tuyệt đối”.

Thủ tướng Lecornu cũng công bố “một chiến dịch điều tra và xử lý tư pháp rất lớn, trên quy mô rộng, bắt đầu từ hôm nay”, với gần 200 điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Paris tiến hành xem xét hình ảnh và video để xác định danh tính những người bị tình nghi.

Ông Lecornu nói: “Trước hết, những người gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường”.

Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, ông Lecornu công bố một cơ chế làm việc rút ngắn thời gian, bắt đầu từ ngày 20/10, cùng một quỹ hỗ trợ chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về dòng tiền.

Ông Lecornu nói: “Đây là một biện pháp nhằm bảo vệ việc làm”.

Thủ tướng Lecornu cũng cam kết tiến hành thảo luận với các đảng phái chính trị về vấn đề an ninh trong các chiến dịch tranh cử và công tác bảo đảm trật tự của cảnh sát, đồng thời trao đổi với các tổ chức công đoàn về việc bảo đảm an toàn cho các cuộc biểu tình.

Ông Lecornu nhấn mạnh: “Rất nhiều người đã biểu tình ôn hòa vào thứ Bảy (17/10) tuần trước, và điều đó cần phải được nhắc lại”.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thu-tuong-phap-ra-chi-dao-khan-nhieu-khu-vuc-doi-mat-lenh-gioi-nghiem-tu-toi-1910-post1395649.html

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